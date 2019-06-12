Resident Evil 5, 6 ve Alien: Isolation, Bu Sene Switch için de Geliyor

Switch sahibi olup konsolunuzda daha fazla Resident Evil oyununu görmek istiyorsanız, Nintendo sizler için müjdeli bir duyuru yaptı. Resident Evil 5 ve Resident Evil 6, beraberlerinde Alien: Isolation ile Switch konsolunun yolunu tuttular.

Geçtiğimiz nesillerde Nintendo konsolları hep aile konsolları olarak görüldüğü için çıkışından sonra kısa sürede geri planda kalıyor ve bir süre sonra da unutulabiliyordu. Ancak Switch bu konuda bir dönüm noktası oldu diyebiliriz. Anlayışın tamamıyla değişmesi neticesinde üçüncü parti oyunlara çok daha fazla yer verildiğini görebiliyoruz. Gerek geçtiğimiz, gerekse de bu nesilde çıkmış olan oyunların hatırı sayılır bir kısmını Switch konsolu üzerinde de görmeye başladık. Şimdi ise sırada Resident Evil 5, Resident Evil 6 ve Alien: Isolation var.

Şimdilik net bir çıkış tarihi verilmemiş olsa da her üç oyunun, bu yıl içerisinde konsola gelecekleri söyleniyor. Bu noktada Resident Evil 5 ve 6 için de Sonbahar mevsimi gösterilmiş. Bir diğer deyişle Eylül, Ekim veya Kasım aylarından bir tanesini bekleyebiliriz.

BSAA örgütünün kurucu üyelerinden bir tanesi olan Chris Redfield, Resident Evil 5 oyununda Afrika topraklarına gidiyor. Hedefi ise yeni ortağı Sheva Alomar ile bir biyo-organik silahı karaborsada satmadan önce Ricardo Irving'i tutuklamak.

Resident Evil 6 oyununda ise belirli bir bölgenin dışına çıkarak bütün dünyayı tehdit eden bir C-Virüsü salgını söz konusu. Chris Redfield, Leon Scott Kennedy, Jake Muller ve Ada Wong karakterlerini başrol koltuklarında gördüğümüz bu oyundaki amacımız ise bir yandan salgının önüne geçmek ve bir yandan da arkasındaki yeni nesil Umbrella şirketini ortadan kaldırmak.

Alien filminin ana karakteri olan Ellen Ripley'in kızı olan Amanda Ripley'yi yönettiğimiz Alien: Isolation oyununda ise ana karakterimiz Amanda, annesinin ortadan kayboluşu üzerine bir araştırma yapıyordu. Bu araştırması ise bizleri, gizliliğin büyük önem arz ettiği ve sadece tek bir yaratık ile başa çıkmak zorunda olduğumuz korku dolu bir hayatta kalma mücadelesinin içine sokuyor.