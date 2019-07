Resident Evil 5 ve 6'nın Switch'e Geliş Tarihi Duyuruldu

Resident Evil 5 ve Resident Evil 6 oyunlarının Switch için de satışa sunulacağı E3 2019 fuarında resmi olarak duyurulmuştu. Ne var ki tam bir tarih verilmemişti. Sadece Sonbahar mevsiminde çıkacaklarına işaret edilmişti. Şimdi ise elimizde net bir tarih var. Yeni bir açıklama yapan Capcom, her iki oyunun da Nintendo konsoluna 29 Ekim 2019 tarihinde geleceklerini duyurdu. Üstelik her iki oyun da bütün indirilebilir içerikleriyle birlikte gelecek. Yani en ufak bir eksik dahi olmayacak.

Serinin köklü karakterlerinden olan Chris Redfield ve bu oyundaki ortağı Sheva Alomar ikilisinin başından geçenlerin anlatıldığı Resident Evil 5 oyununda, bir virüs salgınını araştırmak için Afrika topraklarının kalbine gideceksiniz. Ana senaryoyu ister tek başınıza isterseniz de kooperatif olarak arkadaşınızla oynayabilmeniz mümkün olacak. Bunun yanı sıra ek senaryo içerikleri Lost in Nightmares ve Desperate Escape, Versus ve No Mercy modları, ekstra kostümler ve figürler ve The Mercenaries ve The Mercenaries Reunion modlarını birleştiren The Mercenaries United modu, oyunun Switch versiyonunda da bulunacak.

Resident Evil 6 oyununda ise dünyayı tehdit eden bir C-Virüsü salgını söz konusu. Chris Redfield, Leon Scott Kennedy, Jake Muller ve Ada Wong karakterlerini başrol koltuklarında gördüğümüz bu oyundaki amacınız ise bir yandan salgının önüne geçmeye çalışırken bir yandan da sorumlusu olan yeni nesil Umbrella şirketini ortadan kaldırmak olacak.

Resident Evil 5 oyununda olduğu gibi Resident Evil 6 oyununun senaryosunu da tek başınıza veya arkadaşınızla birlikte oynamanız mümkün oluyorken, Cross-Play desteği sayesinde senaryoların kesişim noktalarında dört kişiye kadar kooperatif oynanış zevki de yaşayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Survivors, Predator, Onslaught, Agent Hunt, Siege ve The Mercenaries modları ve ekstra kostümler Switch versiyonunda da bulunacaklar.

Son olarak, eğer Resident Evil 4 oyununu henüz almamışsanız Resident Evil 5 ve Resident Evil 6 oyunlarının çıkışıyla eShop üzerinden yayınlanacak olan Resident Evil Triple Pack sayesinde bir anda her üç oyuna da sahip olabileceğinizi söylemeden geçmeyelim.