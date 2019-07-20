Resident Evil 6'nın Switch Versiyonundan 6 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi

Kısa bir süre önce Capcom tarafından Resident Evil 6 oyununun Switch platformuna geliş tarihi duyurulmuştu. Önümüzdeki Pazartesi günü sona erecek olan San Diego Comic-Con 2019 fuarından da ilk oynanış videosu geldi.

Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz video iki ayrı parçanın birleşiminden oluşuyor. Başlangıçtan yarısına kadar olan kısımda Chris Redfield senaryosunun tek kişilik oynanışını görüyoruz. Soluk soluğa bir mücadelenin verildiği videoda, J'avo türündeki düşmanlar ile yapılan şiddetli çatışmalar ekranımıza geliyor. Bir süre sonra sahneye çıkan şeref konuğu Ogroman ile ortam daha da şenleniyor. Oynanış videosunun yarısından itibaren de ikiye bölünmüş ekranda kooperatif oynanışı görebiliyoruz. Az önceki devasa düşmanın geldiği ara sahnenin sonrasından devam ediliyor ve şiddetli çatışmalar başka bir boyuta taşınıyor.

Harici bir kameradan alındığı için kayıttaki görsellik pek tabii ki iyi değil ama en azından oyunun Switch üzerindeki performansına dair bir fikir sahibi olabiliyoruz.

Keyifli seyirler dileriz!

Resident Evil 5 oyununun yaklaşık olarak dört yıl sonrasındaki bir zamanda geçen Resident Evil 6'da sarmal senaryo sistemi kullanılıyor. Oyunda bu defa Chris Redfield, Leon Scott Kennedy, Jake Muller ve Ada Wong olmak üzere dört ana karakter bulunuyor. Dünyayı tehdit eden ve arkasında yeni nesil Umbrella şirketinin olduğu C-Virüsü salgınını görüyoruz. Zamana karşı yarışan kahramanlarımız bu defa hem virüs salgınını hem de şirketi durdurmak zorundadırlar.