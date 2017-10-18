Resident Evil 7'nin Ücretsiz DLC'sinin Oynanış Görüntüleri Paylaşıldı

Capcom, geçtiğimiz bahar aylarında çıkarmayı planladığı; fakat sonradan ertelediği ücretsiz Resident Evil 7 indirilebilir içeriği Not a Hero için özel bir video yayınladı.

Bu senenin başında PC platformuna çıkış yapan Resident Evil 7, bir önceki oyunuyla kötü eleştiriler alan seriyi adeta küllerinden diriltmişti. Yeni bir oyun motoru, yeni grafikler, yeni oynanış sistemi büyük bir riskti; fakat Capcom başarılı olmuş ve Resident Evil 7 oyuncuların beğenisini kazanmıştı. Oyunun çıktığı dönemde hazırladığımız incelemede de Resident Evil 7'ye bir hayli yüksek puan vermiş, 2017'nin en iyi korku oyunu olabileceğini iddia etmiştik.

Capcom'un sözünü verdiği ücretsiz DLC Not a Hero, serinin önceki oyunlarından tanıyacağımız Chris Redfield'in hikayesine yoğunlaşıyor. Videoda Chris'in Baker ailesinin oğlu olan Lucas'ın peşine düştüğünü görüyoruz. Resident Evil 7'de oynadığımız kahramanla Lucas'ın izini kaybediyorduk ve yaşadığımız kabustan kaçmaya çalışıyorduk. Anlaşılan o ki Chris ve ekibi bu süreçte Lucas'ın peşindeymişler.

Videoda bir diğer dikkat çeken nokta da Baker ailesinin kızı ve Lucas'ın kardeşi olan Zoey'in başına neler geldiği. Zoe'nin hikayesi de ayrı bir DLC olan End of Zoe ile oyun severlere sunulacak.

Videonun ilginç yönleri anlatııklarımızla sınırlı değil. Video sonlarına doğru çıkan yaşlı bir adam Zoe'yi ailesinden biri olarak tanımlıyor. Belki de Jack Baker'ın kardeşi ve Zoe ile Lucas'ın amcası ile tanışmış olabiliriz.

Resident Evil 7'nin Not a Hero ve End of Zoe içerikleri 12 Aralık tarihinde yayınlanacak. Oyunu halen oynamadıysanız bu bağlantıyı kullanarak demosunu indirebilirsiniz: