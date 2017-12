Resident Evil 7 Not a Hero ve End of Zoe İçerikleri Çıktı

2017'nin en iyi korku oyunu olarak nitelendirildiğimiz Resident Evil 7 için nihayet heyecanla beklenen Not a Hero ve End of Zoe adlı indirilebilir içerikler yayınlandı.

Geçtiğimiz sene bu dönemlerde çıkış yapan Resident Evil 7, yeni oyun sistemiyle ve göz alıcı grafikleriyle beğenimizi kazanmıştı. Kan dondurucu sahnelerle süslenmiş korku oyununda FPS oyun yapısına geçilmiş, buna rağmen survival - horror, yani hayatta kalma üzerine kurulu oyun sistemi korunmuştu.

Capcom, Resident Evil 7'yi yayınladıktan sonra oyun için ek içerikleri satışa sunacaklarını duyurmuştu, bunun yanında oyunculara bir de ücretsiz bir indirilebilir içerik hediye edilecekti. Not a Hero adlı bu ücretsiz içeriğin ilk aşamada geçtiğimiz ilkbahar aylarında çıkış yapması planlanıyordu; fakat sonradan geliştiriciler, bu içeriğin istedikleri kaliteye ulaşmadığı için ertelendiğini dile getirdiler.

Aralık ayına ertelenen Not a Hero indirilebilir içeriği ile birlikte End of Zoe adlı indirilebilir içeriğin de çıkacağı bilgisi paylaşılmıştı. Not a Hero'da Resident Evil serisinin en önemli karakterlerinden olan Chris Redfield'ı kontrol ediyoruz ve Baker ailesinin sinir bozucu çocuğu Lucas'ın peşine düşüyoruz. Ücretli bir indirilebilir içerik olan End of Zoe'de ise Baker ailesinin diğer çocuğu Zoe'nin başına gelen olayları öğreniyoruz. Bu indirilebilir içerikte Zoe'nin amcasını kontrol edecek ve yumruklarımızı kullanarak düşmanlarımızla savaşacağız.

Not a Hero indirilebilir içeriğine bu bağlantı üzerinden, End of Zoe indirilebilir içeriğine ise bu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. İyi eğlenceler!