Capcom tarafından dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Resident Evil 7 satış miktarı açıklandı. Korku atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan Resident Evil 7 ne kadar sattı? Capcom tarafından geliştirilen hayatta kalma korku türündeki oyunun satış miktarı ile ilgili detaylar haberimizde.

Resident Evil 7 Satış Miktarı Hakkında Detaylar

Capcom tarafından RE Engine oyun motoru ile geliştirilen Resident Evil 7: Biohazard, 2017 yılında çıkışını gerçekleştirdi. PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında yer alan hayatta kalma korku türündeki video oyun, korku atmosferini başarılı bir şekilde yansıtmayı başardı. Oyuncular tarafından oldukça beğenilen korku oyununun satış miktarı açıklandı. Peki, Capcom'un başarılı korku oyunu ne kadar sattı?

Capcom, Şubat ayında söz konusu video oyununun satış miktarını açıklamıştı. Video oyunu, Şubat ayında serinin en çok satan oyunları arasında üçüncü sırada yer alıyordu. İlk iki sırada Resident Evil 5 ve Resident Evil 6 oyunları bulunuyordu. Capcom'un açıkladığı son verilere göre sıralama değişti.

Capcom tarafından açıklanan verilere göre Resident Evil 7: Biohazard, 7,9 milyon adet satmayı başardı. Son açıklanan satış miktarı ile birlikte video oyunu Resident Evil 5 ve Resident Evil 6'yı geçerek serinin en çok satan video oyunu oldu. Korku atmosferini başarılı bir şekilde yansıtması nedeni ile oyuncular tarafından yoğun ilgi gören Resident Evil 7, büyük bir başarıya imza attı.

Capcom'un en çok satan video oyunu ise 16,1 milyon adet ile Monster Hunter World oldu. Capcom tarafından geliştirilen Monster Hunter World, 2018 yılında PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirmişti. Aksiyon rol yapma oyunu türündeki video oyunu, oyuncular tarafından çok beğenilmişti.

Resident Evil 5, 7.7 milyon adet satış miktarı ile listenin üçüncü sırasında yer alırken Resident Evil 6, 7.6 milyon adet satış miktarı ile listenin dördüncü sırasında bulunuyor. Listenin beşinci sırasında 7.2 milyon adet satış miktarı ile Resident Evil 2 yer alırken listenin altıncı sırasında 6.3 milyon adet satış miktarı ile Street Fighter II bulunuyor.