Resident Evil Dizisinin Çekimleri Haziran Ayında Başlayacak

Eğer herhangi bir aksilik yaşanmaz ise The Witcher sonrasında dizisini izleyeceğimiz bir başka oyun serisi, Resident Evil olacak. Müjdeli haber en sonunda geldi.

Netflix üzerinden yayınlanacak olan Resident Evil dizisinden, Deadline sayesinde geçtiğimiz yılın başlarında haberdar olmuştuk. Yıl içerisinde de diziyle ilgili birçok haberle karşılaşmıştık. Hatta posteri bile yayınlanmıştı ama elle tutulur yeni bir gelişme yaşanmamıştı.

Bir diğer müjdeli haber ise Redanian Intelligence sitesi aracılığıyla geldi. Bu sitenin Netflix dizisi The Witcher'ın haber birimi olduğunu belirtmemde fayda var. Yayınladığı rapora bakılırsa, hazırlıkları Nisan ayında başlayacak Resident Evil dizisinin çekim aşamasına Haziran ayında geçileceği söyleniyor. Konunun merkezi Güney Afrika dolaylarında geçecek dizinin çekimleri, Ekim ayında sona erecekmiş.

Dizinin kaç sezon olacağı söylenmiyor ama ilk sezonun toplamda sekiz bölümden oluşacağı ve her bir bölümün bir saat süreceği belirtilmiş.

Şimdilik dizi ile ilgili pek fazla bir detay bulunmuyor. Yani hangi karakterlerin bulunacağı, yapımcılar ve dizinin yayınlanma tarihi bilinmiyor ama sinema filmi serisinin arkasındaki Constantin Film şirketi tarafından üstleneceği söyleniyor. Konu olarak da Umbrella Corporation'ın karanlık gizli çalışmalarına ve T-Virüsü kaynaklı salgının yol açtığı yeni dünya düzenine odaklanılacağı söyleniyor.

Bakalım film serisi sonrasında, Resident Evil dizisi oyuncuları tam anlamıyla memnun edebilecek mi? Bunu dizi yayınlandığında hep birlikte göreceğiz.