Yeni Resident Evil Filmi Vizyon Tarihi Netlik Kazandı

Merakla beklenen yeni Resident Evil filmiyle ilgili merak edilen detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakın bir zaman önce Constantin Film, yeni bir duyuru ile karşımıza çıktı. Buna göre, yeni Resident Evil filmi vizyon tarihi ortaya çıktı.

Oyun dünyasında büyük bir marka olan Resident Evil, zaman içerisinde sinema sektöründe de karşımıza çıkmıştı. Milla Jovovic tarafından canlandırılan Alice karakterinin başından geçenlerin anlatıldığı altı filmlik bir seri, Paul W. S. Anderson yönetmenliğinde Constantin Film tarafından beyaz perdeye taşınmıştı. Bu seri 2016 yılındaki Resident Evil: The Final Chapter ile tamamlandıktan birkaç sene sonra, aynı film şirketi, Capcom ile yeni bir Resident Evil filminin üzerinde çalışıldığını duyurarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Bir süre öncesine kadar bu film ile ilgili herhangi bir yeni gelişme yaşanmamıştı. Haliyle birçoğunun da bu filmden pek haberi olmamıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda yapılan yeni bir duyuru ile ilk detaylar da ortaya çıkmıştı. Buna göre, yeni filmde 1998 yılına geri dönüş yapacak ve oyuncular aşina olduğumuz geceyi yeniden yaşayacağız. Bununla bağlantılı olarak da hem Raccoon Şehir hem de Spencer Konağı ile ilgili gizlerin yeniden araştırılacağı bir hikaye ile karşımıza gelecek.

Ziyaretçiler: Gece Avı ve 47 Metre Derinde: Kafes gibi önemli filmler ile tanınan Johannes Roberts tarafından yönetilecek olan filmin oyuncu kadrosunda Robbie Amell, Tom Hopper, Neal McDonough ve Kaya Scodelario gibi isimler bulunuyor.

Yeni Resident Evil Filmi Vizyon Tarihi Ne Zaman?

Her ne kadar bu aralar bir diğer Capcom yapımı olan Monster Hunter filmi gündemde olsa da Resident Evil ilgili çalışmalar da geri planda devam ediyor. Constantin Film ise uzun bir zamandan sonra yaptığı yeni açıklama ile filmi yeniden gündeme getirdi. Öyle ki, beyaz perde tarihi belli oldu. Eğer herhangi bir aksilik olmaz ise, 9 Eylül 2021 tarihi itibarıyla vizyona girmiş olacak. Ancak hepimizin bildiği gibi dünya genelindeki etkisini hız kesmeden sürdürmeye devam eden COVID-19 salgını var ve bu nedenle de olası bir erteleme haberiyle karşılaşabiliriz.

Öte yandan, şu anda filmin çekimleri devam ediyor ve geçtiğimiz haftalarda setten görüntüler sızmıştı. Bu set görüntülerinde, Spencer Konağı ve Raccoon Şehri Yetimhanesi görülebiliyor. Spencer Konağı ilk oyunun tüm hikayesinin geçtiği simgesel bir mekan iken Raccoon Şehri Yetimhanesi’ni ise ilk kez Resident Evil 2 (2019) ile ziyaret etme şerefine nail olmuştuk.

Son olarak, yönetmen Johannes Roberts ile yapımcı kadrosunda bulunacak olan diğer isimler Hartley Gorenstein, Tea Shop Productions şirketinden James Harris ve Robert Kulzer olacaklar iken, şimdiye kadar onaylanan oyuncu kadrosu ise şöyle: