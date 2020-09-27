Resident Evil: Infinite Darkness Animasyon Filmi Netflix için Geliyor (Güncelleme)

Güncelleme: Tokyo Game Show 2020 sırasında Capcom, resmi duyuruyu yaptı. Serinin ilk animasyon dizisi olacak Resident Evil: Infinite Darkness, 2021 yılında Netflix üzerinden yayınlanacak. Büyük ve karanlık bir malikanede geçecek olan hikayesinin Claire Redfield ve Leon Scott Kennedy ikilisinin etrafında dönececeği dizi, TMS Entertainment ve daha önceden Resident Evil: Vendetta üzerinde çalışmış olan 3D animasyon stüdyosu Quebico ortaklığında altında hazırlanacak ve projenin başında da Hiroyuki Kobayashi bulunacak.

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Eğer halihazırda yayınlanmış olan Resident Evil animasyon filmleri hoşunuza gitmişse, bir yenisi yolda. Resident Evil: Infinite Darkness Netflix için geliyor. Claire Redfield ve Leon Scott Kennedy, bir kez daha bir araya gelecekler. İşte detaylar!

Resident Evil, hiç şüphesiz ki tüm zamanların en etkili serilerinden bir tanesi. Yaratıcısının Shinji Mikami olduğu seri, ilk oyunu ile hayatta kalma-korku türünün de doğuşuna vesile olmuştu. Zaman içerisinde birçok farklı platformda boy gösteren seri oyunları, geçtiğimiz senenin Resident Evil 2 (2019) ve bu sene çıkan Resident Evil 3 (2020) ile eski havasını yakalamış ve popülaritesini daha da arttırmıştı. Sırada ise Resident Evil Village var.

Ancak Resident Evil, oyunları kadar filmleri ile de karşımıza çıkmış ve bu sayede daha geniş kitlelere ulaşmıştı. Milla Jovovic tarafından canlandırılan Alice karakterinin maceralarının anlatıldığı altı filmlik beyaz perde serisinin dışında, üç animasyon filmi de bulunuyor.

Bunlar Resident Evil: Degeneration (2008), Resident Evil: Damnation (2012) ve son olarak 2017 yılında yayınlanan Resident Evil: Vendetta. Her birinde farklı bir hikayenin anlatıldığı bu filmlerde, seriden aşina olduğumuz Leon Scott Kennedy, Claire Redfield, Ada Wong, Rebecca Chambers ve Chris Redfield karakterlerinin bir araya gelip de yaşanan biyolojik saldırılar sonuçları ile mücadele edişlerine tanık olmuştuk.

Resident Evil: Infinite Darkness Netflix için Hazırlanıyor!

Bilhassa son animasyon filminin gördüğü yoğun ilgi ve topladığı büyük beğeni sonrasında, elbette seride bir yenisini göreceğimizden şüphemiz yoktu. Nitekim öyle de olacak. Netflix Portugal Twitter hesabı üzerinden vaktinden önce paylaşılan fragman ile Resident Evil: Infinite Darkness, ortaya çıktı. Bahsi geçen fragman kısa bir süre sonra kaldırıldı ama eli hızlı olan kullanıcılar, videoyu silinmeden kurtarmayı başardılar. Yedeğini aşağıdan izleyebilirsiniz.

Resident Evil: Infinite Darkness - Trailer pic.twitter.com/YaKwB5hHGk — No Context Resident Evil (@ContextEvil) September 26, 2020

Resident Evil: Degeneration sonrasında, bu yeni animasyon filmi ile Claire Redfield ve Leon Scott Kennedy ikilisini yeniden bir arada ve başrollerde göreceğiz. Şimdilik 2021 yılında yayınlanacak olmasının haricinde hakkında başka bir detay olmadığı için konu ve kronolojideki yeri hakkında herhangi bir tahminde bulunmak pek mümkün görünmüyor ama öğrenmek için fazla beklemeyecek olabiliriz. Gelişmeleri takipte olacağız.