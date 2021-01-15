Resident Evil Kapalı Beta Testi Bu Ay İçerisinde Düzenlenecek

Bu ay, Resident Evil serisi için önemli bir ay olacak. Capcom tarafından yapılan duyur ile önümüzdeki hafta bir Resident Evil sunumu gerçekleştirilecek. Son hafta ise bizleri sürpriz bir Resident Evil kapalı beta testi bekliyor. Detaylar haberimizde.

Oyun dünyasının kült serilerinden olan Resident Evil, hayatımıza 1996 yılında çıkan ilk oyunu ile girmişti. Son olarak Louisiana eyaletindeki Dulvey kasabasında Baker ailesi ile köşe kapmaca oynadığımız Resident Evil 7: Biohazard sonrasında, Resident Evil serisinin ana oyun anlamında uzun süredir sessiz olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki ikinci ve üçüncü oyunların yeniden yapımlarını saymazsak. Bu sene ise bu sessizlik bozulacak. Bildiğiniz gibi Resident Evil Village, Haziran ayındaki PlayStation 5 sunumunda duyurulmuştu. Konu olarak Resident Evil 7: Biohazard için bir devam niteliği taşıyacak olan bu oyunda, yeniden Ethan Winters rolüne bürünecek ve yine zorlu bir macerada hayatta kalmaya çalışarak birçok tehlikenin üstesinden geleceğiz.

Serinin yeni oyun hakkında elimizde resmi anlamda pek fazla bir bilginin olduğunu ne yazık ki söyleyemiyoruz. Capcom her ne kadar Ağustos ayı içerisinde merak edilen yeni detayların paylaşılacağının sözünü vermiş olsa da, tutamadığı gibi sonraki aylarda da sessizliğini korumaya devam etmişti. Bunda elbette COVID-19 salgını nedeniyle durumun planlandığı gibi gitmemiş olmasının etkisi büyük olduğunu söylemek gerek. Japon oyun devi de sessizliğini önümüzdeki hafta itibarıyla bozacağını söyleyerek biz oyuncuları epey sevindirdi.

Capcom, 22 Ocak 2021 Cuma günü TSİ 01:00 sıralarında Resident Evil Showcase adı altında bir canlı yayın gerçekleştirecek. Tercihen Youtube, Twitch, Facebook veya Twitter kanalları üzerinden gerçekleştirilecek olan canlı yayında öncelikli olarak yeni bir Resident Evil Village fragmanı yayınlanacak ve dünya genelinde ilk oynanış gösterimi yapılacak. Bunların haricinde, Japon oyun devi Resident Evil serisi ile ilgili yeni haberler vermeyi de planlıyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Capcom sunucularına sızan Ragnar Locker isimli bilgisayar korsan grubu, geliştirilme aşamasında olduğu iddia edilen oyunlarla ilgili bir liste yayınlamıştı ve bu listede Resident Evil Outbreak, Resident Evil Remake, Biohazard Apocalypse ve Resident Evil Hunk oyunları da yer alıyordu. Resident Evil serisiyle ilgili yeni haberlerin bu oyunlarla ilgili olabileceği düşünülüyor.

Capcom Resident Evil Kapalı Beta Testi Düzenleyecek

Son olarak, serinin yirmi beşinci yılına özel olarak 28 - 30 Ocak 2021 tarihleri arasında bir kapalı beta testi düzenlenecek. Şu an için herhangi bir detay verilmiş değil ama PlayStation 4 ve Xbox One üzerinde düzenleneceği belirtilir iken merak edilen detayların ise önümüzdeki haftanın sunumunda paylaşılacağı söyleniyor. Eğer katılımda bulunmayı isterseniz, buradan kaydınızı yaptırabiliyorsunuz. Ancak kaydınızı yaptırmanızın, katılımınızı garanti altına almayacağını hatırlatalım. Seçilen şanslı kişiler erişim sağlayabilecekler ama denemesi bedava olduğu için kayıt yaptırmaktan zarar gelmez, değil mi?

Capcom tarafından sunum ile ilgili olarak yayınlanan fragmanı da aşağıdan izleyebilirsiniz.