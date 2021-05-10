Resident Evil ve Monster Hunter, Capcom'a Yaradı: 2020 Finansal Yılı Sonuçları

Capcom, Devil May Cry, Monster Hunter ve Resident Evil gibi kült serileri elinde bulunduruyor. Artık marka haline gelmiş olan bu serilerin oyun sektöründe isimden bile kazandığı için, her yeni duyuruları halen heyecan yaratmaya devam ediyor. Zaten Japonya menşeli oyun devi de bunun meyvelerini kasa kasa topluyor desek yalan olmaz. Son finansal yıl gösteriyor ki Resident Evil ve Monster Hunter Capcom’a epey yaramış.

Japon oyun devi, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla sona 2020 finansal yılının sonuçları için analistler ve yatırımcılar için bir konferans düzenledi. Mevcut duruma göre, yakın bir zaman önce çıkan Monster Hunter Rise ve Resident Evil Village oyunlarının iyi satması neticesinde, elde edilen karın önceki yıllara göre daha da yüksek olduğu söylenmiş.

Resident Evil ve Monster Hunter, Capcom'u Zengin Etmiş

Bildiğiniz gibi 7 Mayıs 2021 tarihinde satışa sunulan son Resident Evil oyunu, Steam mağazasında eşzamanlı oyuncu rekoruna imza atmıştı. İlk günde 101.726 anlık oyuncu sayısına ulaşan Resident Evil Village, ikinci günde de 106.631 eşzamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırmıştı. Buna ek olarak, Twitch üzerinde de çıkış gününde 658.703 kişi tarafından izlenmişti. Monster Hunter Rise ise 26 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında dört milyon adetten fazla satarak önemli bir başarı elde etmişti. Söylenene göre 5 Nisan 2021 tarihinde ise bu rakam beş milyonu bulmuş.

31 Mart 2021 tarihinde sona eren 2020 finansal yılı sonuçlarına göre, net atışlar % 17 oranında artış gösterir iken işletme geliri % 51.6 artarak 317 milyon dolar ve normal gelir de % 52 oranında artarak 321 milyon dolar seviyesine ulaşmış. Bu rakamlar ile Capcom işletme gelirini üst üste sekizinci arttırmış ve rekor karını ise üst üste dördüncü kez elde etmiş oluyor.

Japonya menşeli oyun devi, yayıncısı olduğu oyunlardan duruma göre hem kısa hem de uzun vadeli olarak önemli ölçüde gelir elde ediyor. Bunda elbette sunulan desteğin de etkisinin olduğunu söylemek gerek. Mesela Monster Hunter: World, Iceborne genişletme paketi dahil yıllar boyunca içerik olarak desteklenmişti. Her ne kadar Devil May Cry 5, serinin önceki oyunlarına göre beklenen performansı gösterememiş olsa da, Special Edition versiyonu ile yeni nesil konsollarda da boy göstermişti. Capcom tarafından belirtilene göre, PS5 ve Xbox Series üzerinde iyi bir performans sergiliyor.

Mevcut serileri ilerletmek kadar yeni fikri mülkiyetler de ortaya koymak isteyen Capcom, geliştirici ekiplerini genişletmeyi hedefliyor. Hatırlayacağınız üzere halihazırda geliştirilme aşamasında olan Pragmata, uzun zamandan sonra duyurulan ilk yeni fikri mülkiyet olmuştu.