Hatırlayacağınız üzere, Ragnar Lockar isimli bilgisayar korsan grubu geçtiğimiz aylarda Capcom sunucularına sızmayı başarmış ve geliştirilme aşamasında olduğu iddia edilen birçok oyunun bulunduğu bir liste yayınlamıştı. Bu listede birden fazla Resident Evil oyununun yer aldığını görmüştük. İçlerinden bir tanesi de Resident Evil Outrage idi. Yakın bir zaman önce Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Aesthetic Games (ki kendisini Dusk Golem olarak da tanıyoruz) tarafından ilk Resident Evil Outrage detayları sızdırıldı. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi son dönemdeki Resident Evil oyunları, resmi duyurularından önce her daim çeşitli iddialar ve söylentiler ile gündeme gelmişti. Bu iddialar ve söylentiler de ağırlıklı olarak Aesthetic Gamer tarafından yapılan Twitter paylaşımları ile ortaya çıkmıştı. Kendisi bildiğiniz gibi geçmişte Resident Evil 7: Biohazard - Not A Hero, Resident Evil 3 (2020) ve son olarak Resident Evil Village hakkındaki detayları son derece isabetli bir şekilde aktarmıştı. Haliyle ne kadar güvenilir olduğunu bir kez daha söylemeye gerek yok. Yakın bir zaman önce de Resident Evil Outrage hakkındaki ilk detayları ortaya döktü.

Resident Evil Outrage Detayları Heyecan Verici Görünüyor

Söylenene göre yeni oyun, esasen Resident Evil Revelations alt serisinin üçüncü oyunu olarak planlanmış. Geliştirilme sürecinin bir noktasında da Resident Evil Revelations 3 olmuş. Bu durum devam edip etmediğine dair kesin bir şey söylenmemekle birlikte, nihai adının Resident Evil Outrage olabileceği belirtilmiş. Çıkış tarihine dair de bir net bir şey söylenmiş değil, ama bir süreliğine Switch konsoluna özel olacakmış. İlerleyen zamanlarda da diğer platformlara da çıkacakmış.

Aesthetic Gamer tarafından paylaşılan daha başka bilgilere göre, RE Engine ile yaklaşık dört yıldır geliştirilmekte olan oyunda Rebecca Chambers karakteri başrolde olacak. Resident Evil: Vendetta animasyon filmini saymazsak, kronolojik olarak ilk oyun sonrasında bu karakterden hiçbir şekilde haber alamamıştık. Yeni oyun ile geri dönecekmiş gibi görünüyor. Dahası ise beraberinde kendisi gibi başrolde olacak iki karakter daha getirecekmiş. Ne var ki serinin önceki oyunlarından da tanıyacağımız bu iki karakterin kimler olduğu söylenmiyor.

Şu an için Capcom cephesinden sızdırılan bu bilgilere yanıt gelmiş değil. Ancak yirmi beşinci yıl kutlamalarının yakın olduğunu düşünecek olursak, Japon oyun devinin merak edilen açıklamaları orada yapacağını tahmin edebiliriz. Gelişmeleri takipte olacağız.