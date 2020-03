Resident Evil: Resistance Betası Ertelendi

Capcom, Resident Evil: Resistance için bugün başlayıp 3 Nisan 2020 tarihine kadar sürecek açık beta testinin duyurusunu yapmıştı. Ne var ki bu test, şu an sadece Xbox One platformunda aktif. PC ve PlayStation 4 versiyonları üzücü bir şekilde ertelendi.

Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde duyurulmuş olan Resident Evil: Resistance, Resident Evil 3 (2020) oyununun çok oyunculu modu olacak. Güzel bir oyun ile oyuncuları korkutmanın kendileri için her daim eğlenceli olduğunu söyleyen Üretici Masachika Kawata, bu deneyimi Resident Evil: Resistance ile oyunculara yaşatacaklarını sözlerine eklemişti. Eğer Mastermind rolünde olursanız, bu keyfi yaşayabileceksiniz. Tesisten kaçmaya çalışan dört kişilik afetzede grubunu durdurmak için elinizden geleni ardınıza koymazken, afetzede grubunda olmanız durumunda da sürprizlere hazır olmanızda fayda var.

İlk yapılan duyuruda 27 Mart - 3 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Resident Evil: Resistance açık beta testi ile oyuncular çok oyunculu modu deneme fırsatı bulacaklardı. Xbox One sahipleri bu konuda şanslılar ama PC ve PlayStation 4 sahipleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Capcom tarafından Resident Evil Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, teknik sorunlardan dolayı bu iki platformdaki açık beta testi ertelenmiş. Geliştirici ekip sorunu çözmek için çalışıyormuş ve giderildiğinde yeni bir duyuru daha yapılacakmış.

Due to technical issues, there is a delay for the RE Resistance Open Beta on PS4 and Steam. The XB1 version is unaffected and is available. We're working to resolve the issue as soon as we can and will keep you updated. Apologies for the inconvenience.