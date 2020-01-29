Resident Evil: Resistance, Serinin Kronolojisinde Yer Almayacak

Birçok oyuncu için Resident Evil serisinin en iyisi olarak kabul edilen üçüncü oyun, sil baştan yapılan versiyonuyla 3 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak. Geliştirilme aşamasının sonlarına gelinen Resident Evil 3 (2020), beraberinde çok oyunculu bir modla da gelecek. Söylenenlere bakılırsa Resident Evil: Resistance serinin bir parçası olmayacak.

OPM (Resmi PlayStation Dergisi) tarafından Üretici Peter Fabiano ile bir röportaj yapıldı. Röportaj sırasında açıklama yapan Fabiano, Resident Evil: Resistance modunda tanıdık düşmanlar ve Mastermind gibi karakterler görecek olsak da kronolojiye oturmasını imkansız kılan Raccoon City senaryoları barındırdığını söyledi. Çevrimiçi modu, oyunun evreniyle bağlantılı eğlenceli bir deneyim olarak tanımlandı.

Röportajın ilerleyen kısımlarında Resident Evil: Resistance ile Resident Evil 3 (2020) arasındaki bağlantının tamamen tematik ve neden bir araya getirildiklerine dair bir açıklamada da bulundu. "RE3 için Japonca ikincil başlık Last Escape idi." dedi Üretici Peter Fabiano ve devam etti: "Her iki yapımda da bir yerden veya bir şeyden kaçmaya çalışan karakterler var. Bu yüzden tematik olarak anlamlı oluyor."

Resident Evil: Resistance, NeoBards Entertainment stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Oynanış olarak bir grup deneğin Umbrella laboratuvarından yardımlaşarak kaçmaya çalışmasına sahne olacak. Mastermind rolündeki bir kişi de grubu ana bilgisayarı kontrol ederek durdurmaya çalışacak. Elindeki imkanlar ise oldukça fazla olacak. Mesela çeşitli tuzaklar kurabilecek ve haritadaki düzeni belirli ölçüde değiştirebilecek. Ayrıca yürüyen ölüleri, Licker yaratığını ve nihai olarak Mr. X'i devreye sokabilecek.