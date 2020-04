Resident Evil: Resistance'a Yeni Bir Mastermind Katılacak

Capcom, çok oyunculu Resident Evil: Resistance modu için yeni içerikler eklemeye devam ediyor. İçerik yol haritasına göre önümüzdeki ay ile Nicholai Ginovaef Mastermind karakterlerin arasına adını yazdıracak.

Resident Evil: Resistance duyurusu sonrasında yapılan açıklamada, çıkışı sonrasında bu moda zamanla yeni afetzedelerin ve Mastermind karakterlerin ekleneceğini belirtmişti. Bu afetzedelerden ilk Jill Valentine oldu ki bunu yayınlanan çıkış fragmanının sonunda öğrenmiştik. Yayınlanan son güncellemeyi yaptığınızda, efsanevi karakter Resident Evil: Resistance modunun seçilebilir karakterlerin kadrosuna eklenmiş olacak.

Bir diğer yenilik ise Nicholai Ginovaef olacak. Geçtiğimiz günlerde Capcom, Resident Evil Twitter sayfası üzerinden yaptığı paylaşım ile Resident Evil: Resistance için içerik yol haritasını ortaya çıkartmıştı. Ne var ki, Jill Valentine haricinde bilinen pek bir şey yoktu. Sadece Mayıs ayı içerisinde yeni bir karakterin ekleneceğini görüyorduk ama siluet halinde olduğu için başka bir afetzede mi yoksa Mastermind karakter mi olacağı belli değildi.

Bugün Japon oyun devi, Jill Valentine karakterinin yayınlanmasından sonra içerik yol haritasını güncelledi ve bahsi geçen gizemli karakterin Nicholai Ginovaef olduğu ortaya çıktı. Mayıs ayında Resident Evil: Resistance moduna eklenecek olan Ginovaef, Daniel Fabron, Annette Birkin, Alex Wesker, Ozwell E. Spencer sonrasında bir diğer Mastermind olacak.

Kod adı Silver Wolf olan Nicholai Ginovaef, Umbrella şirketinin yarı askeri U.B.C.S. (Umbrella Biyolojik Tehlikle Önlem Hizmeti) örgütünde Çavuş olarak hizmet etmişti. USS komandosu Hunk ile rakip, Albay Sergei Vladimir ile de yakın arkadaşlardı.

Jill Valentine has joined the survivor ranks in Resistance! With her trusty Samurai Edge and dodge, she'll surely put a dent in any Mastermind's work.



Unfortunately for Jill, Nicholai Ginovaef will take a seat in the Mastermind throne in a future title update... pic.twitter.com/eyodaGHNVJ