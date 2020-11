Resident Evil: Revelations 3 Geliştirilme Aşamasında Olabilir

2021 finansal yılında yeni bir Resident Evil: Revelations oyunu görebiliriz. Aesthetic Gamer tarafından söylenene göre, Capcom tarafından Resident Evil: Revelations 3 geliştiriliyor. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Capcom sızıntısı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bildiğiniz Japon oyun devinin sunucularına sızmayı başarmış olan bilgisayar korsan grubu Ragnar Locker, 2024 finansal yılının sonuna kadar satışa sunulmasının planlandığı yirmiden fazla oyunun bulunduğu bir liste ortaya dökülmüştü.

Bahsi geçen liste göstermişti ki Resident Evil Village haricinde Resident Evil Outbreak, Resident Evil Remake, Biohazard Apocalypse ve Resident Evil Hunk olmak üzere dört yeni Resident Evil oyunu daha bulunuyor. Ne var ki bu listenin bu yılın başlarından kalma bir liste olduğunun söylenmesi, sonradan birçok değişikliğin, ertelemenin ve hatta iptalin de söz konusu olabileceği ihtimalini akıllara getirmişti. Ancak Capcom resmi açıklama yapana kadar bu listeyi elimizin altında tutacağız.

Söz konusu Resident Evil oyunları olunca, haliyle akıllara gelen isimlerden bir tanesi Aesthetic Gamer oluyor. Kendisi geçmişte Resident Evil 7: Biohazard - Not A Hero, Resident Evil 3 (2020) ve Resident Evil Village ile ilgili doğru bilgiler sızdırmıştı. Hal böyle olunca da, bahsi geçen oyunların akıbeti de merak konusu olmuştu. Bütün oyunların olmasa da Resident Evil: Outbreak oyununun akıbeti ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Bir kullanıcı Twitter üzerinden Aesthetic Gamer’a Resident Evil Outbreak oyunu hakkında ne söyleyebileceği, bir sil baştan yapım veya serinin üçüncüsü olup olmayacağı sorulmuş. Soruya cevap veren Aesthetic Gamer, şu an için herhangi bir detay vermemiş olsa da bahsi geçen oyunun Resident Evil: Revelations 3 olduğunu söylüyor.

It's Revelations 3, not Outbreak 3. I won't say more than that for now though. https://t.co/Yl6peklnbX