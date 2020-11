Resident Evil Village Çıkış Tarihi Belli Olmuş Olabilir

Capcom cephesinde önemli birçok sızıntı yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Ragnar Locker tarafından gerçekleştirilen saldırıyla yeni Resident Evil oyununa dair bilgiler ortaya çıktı. Öğrenilen bilgiler arasında Resident Evil Village çıkış tarihi bilgisi de yer alıyordu.

Oyun sektörünün önemli stüdyolarına ve şirketlerine bilgisayar korsanları tarafından saldırıldığını birçok kez görmüştük. Mesela Capcom ve Naughty Dog sunucularına izinsiz giriş ve Crytek sızıntısı, yaşanan son üç olay oldu. Naughty Dog cephesinde The Last of Us Part II detayları, Crytek cephesinde de geleceğe dair yapılan planlar ortaya dökülmüştü. Capcom ile ilgili olarak ise yeni bir gelişme yaşanmamıştı. Ta ki bugüne kadar.

Japon oyun devinin geçtiğimiz haftalarda maruz kaldığı saldırıyla ilgili duyurusu sonrasında, ele geçen bilgilerin ne zaman paylaşılacağı merak ediliyordu. Malumunuz şu anda geliştirilme aşamasında olan Resident Evil Village ve geliştirilme aşamasında olduğu iddia edilen yeniden yapım Resident Evil 4 bulunuyor. Bilgisayar korsan grubu Ragnar Locker ise bir takım bilgileri en nihayetinde sızdırdı.

Resident Evil Village Çıkış Tarihi Belli Oldu mu?

Sızdırılanların arasında, Resident Evil Village ile ilgili oldukça önemli detaylar bulunuyor. Öncelikle, Capcom serinin yeni oyunu için hem çevrimdışı hem de çevrimiçi bir deneyim sunmayı planlıyor. Çevrimdışı deneyim, bizim bildiğimiz versiyon oluyor. Çevrimiçi deneyim ise şu anda DOMINION kod adıyla geliştiriliyor ama hakkında herhangi bir detay bulunmamakta. Bununla birlikte her ikisi de 21 Nisan 2021 tarihinde satışa sunulacaklar. Yani Resident Evil Village ile eğer herhangi bir aksilik yaşanmaz ise önümüzdeki Nisan ayında buluşacağız.

Serinin yeni oyunu bildiğiniz gibi PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için geliştiriliyor olsa da, bir süre önce Capcom tarafından yapılan açıklamayla, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcına sunmanın da yollarının arandığını öğrenmiştik. Yaşanan sızıntıya bakılırsa, bir yol bulunmuş ve Resident Evil Village, PlayStation 4 için de geliştiriliyor. Ancak resmi duyuru Tokyo Game Show 2021 fuarında yapılacakmış.

Ortaya çıkan bir diğer bilgiye göre, serinin yeni oyunu standart sürüme ek olarak dijital Deluxe ve koleksiyoncu sürümleri de hazırlanıyor. Dijital Deluxe, ana oyuna ek olarak içeriğinde Ethan’s Trauma Pack, Albert-01 Chris Custom, Found Footage ekran filtresi, Resident Evil 7 Kayıt Puanları + Kayıt Noktası Fon Müziği, tabanca için Mr. Everywhere silah aksesuarı ve Very Hard zorluk derecesi bulunan indirilebilir içerik paketi ile gelecek. Bu pakete muhtemelen daha sonradan yedinci oyunun müzik albümü de dahil edilebilecekken, Ethan’s Tragedy isimli dijital sanat kitabı da gündemdeymiş. Koleksiyoncu sürümü ise Chris Redfield aksiyon figürü dahil çeşitli ürünler bulunacak ve tüm bunlar, oyun içindekine benzer bir kutu ile bir araya getirilecek.

Eğer Resident Evil Village oyununu dijital veya kutulu fark etmeksizin ön-sipariş ile satın alırsanız, tüfekler için Mr. Raccoon silah aksesuarı ve Survival Resource Pack içeriği hediyeniz olacak. PlayStation mağazasından verilen ön-siparişlerde VILLAGE mini müzik albümü hediyeniz olacak. Yine duruma göre PlayStation 4 versiyonu için tema söz konusu olabilecekken, Steam versiyonunu ön-sipariş ile almanız durumunda da duvar kağıdı hediye edilecek.