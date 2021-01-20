Resident Evil Village Çok Oyunculu Mod Desteği Sunacak Mı?

Resident Evil Village çok oyunculu mod desteği sunacak gibi görünüyor. Bugün oyunun Steam DB sayfası güncellendi ve önemli bir detay gün yüzüne çıktı. Son oyun çok oyuncu mod desteğine sahip olacak mı? Detaylar haberimizde.

Resident Evil için yapılacak olan özel sunum için geriye sayım devam ederken, heyecan da git gide artıyor. Malumunuz uzun zamandır merak konusu olan Resident Evil Village ile ilgili yeni bir fragman yayınlanacak, yeni bir oynanış gösterimi yapılacak ve büyük ihtimalle de merak edilen yeni detaylar paylaşılacak. Bunun yanı sıra serinin genelini kapsayacak bazı yeni haberler ve bu ayın sonlarına doğru gerçekleştirilecek olan kapalı beta testine ilişkin detayların da verileceği söylenmişti. Ancak bizler için şu anda en önemli madde Resident Evil Village.

Resident Evil 7: Biohazard için bir devam niteliği taşıyacak olan oyunda, bir kez daha Ethan Winters rolünde olacağız. Serinin en korkuncu ve düşmanları açısından da en rahatsız edici olacağı söylenen oyunda, yaşanan olayların ardından kendimizi bulacağımız köyde hem kafamızdaki soru işaretlerinin cevaplarını ararken hem de oldukça tehlikeli düşmanlar ile başa çıkmaya çalışacağız.

Geçtiğimiz aylarda Capcom sunucularına sızan Ragnar Locker isimli bilgisayar korsan grubu, son oyun hakkında birçok önemli detayı ortaya dökmüştü. Bunların arasında, çok oyunculu modu da bulunuyordu. Herhangi bir detay verilmemiş olmasına rağmen, bu modun Dominion kod adıyla geliştirilmekte olduğunu öğrenmiştik. Ne var ki Capcom henüz bu konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmuş değildi.

Resident Evil Village Çok Oyunculu Mod Desteğiyle Gelecek

Bugün ise bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki Resident Evil Village oyununun Steam DB sayfası güncellendi. Bu güncellemenin ardından da ‘Multiplayer’ etiketi eklendi. Bu da, Ragnar Locker tarafından sızdırılan bilginin doğruluğunu destekliyor diyebiliriz. Tabii ki yanlışlıkla eklenmemiş ise.

Resident Evil Showcase adı altında düzenlenecek olan sunum, 22 Ocak 2021 Cuma günü TSİ 01:00 sıralarında düzenlenecek. Japon yayıncı, bu sunum sırasında kapalı beta testiyle ilgili detayları da paylaşacağını söylemişti. Görünüşe göre bu test, Resident Evil Village oyununun çok oyunculu modu ile ilgili bir kapalı beta testi olacak.

Bakalım bahsi geçen bu çok oyunculu mod nasıl bir yapıda olacak? Resident Evil: Resistance ile eş değer bir yapıda mı olacak, yoksa Capcom farklı bir plan içerisinde mi? Bunu öğrenmek için fazla bir zaman kalmadı. Gelişmeleri takipte olacağız.