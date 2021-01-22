Resident Evil Village Fragmanı ve Oynanış Videosu Yayınlandı: İşte Yeni Detaylar!

Efsane hayatta kalma-korku serisi Resident Evil’ın sıradaki oyunu, eğer bir aksilik yaşanmaz ise bu yıl içerisinde bizlerle olacak. Halihazırda geliştirilme aşamasında olan Resident Evil Village, bildiğiniz gibi geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde duyurulmuştu. Bugün gerçekleştirilen canlı yayında ise yeni Resident Evil Village fragmanı ve oynanış videosu gösterildi. Tabii ki dahası da karşımıza çıktı.

Capcom tarafından söylenene göre serinin en korkuncu olacağını öğrendiğimiz yeni oyun, Resident Evil 7: Biohazard için devam niteliği taşıyacak. Haziran ayındaki duyurusundan bu yana yayınlanan fragmanlar, görseller ve sızdırılan detaylar ile merak uyandırmayı fazlasıyla başaran oyun, bizi yine Ethan Winters olarak bu defa kurt adamlar dahil farklı türdeki ürkütücü yaratıkların cirit attığı bir köye götürecek. Eşi Mia ile nihayet huzurlu bir hayat sürmeye başlarken geri dönen Chris Redfield ile kendisini yine bir kabusun içinde bulan ana karakterimiz, çocuklarının kaçırılması ile önce karlarla kaplı bir köye ve sonrasında da devasa bir kaleye doğru yola çıkacak.

Bir süredir sessiz olan Capcom cephesi, bu sessizliği doyurucu bir şekilde bozmayı başardı. Hem Resident Evil Village, hem de seriyle ilgili daha başka haberler ve detaylar ile karşımıza çıktığı bir Resident Evil Showcase canlı yayını gerçekleştirdi. İsterseniz öncelikle serinin son oyunu ile detaylara geçiş yapalım.

Resident Evil Village Fragmanı ve Oynanış Videosu Dehşet Verici!

Canlı yayının başlaması ile bizleri oldukça etkileyici yeni bir fragman, devamında ise uzun zamandır beklediğimiz oynanış videosu karşıladı. Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz fragman ile oynanış videosuna bakmadan önce, bir müjdeli haberi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Capcom Resident Evil Village’ı eski nesil konsollara da getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyordu. Sunum sırasında da Üretici Peter Fabiano tarafından yapılan duyuruya bakılırsa, serinin yeni oyunu 7 Mayıs 2021 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. Eğer PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu satın alırsanız, platform tercihinize göre PlayStation 5 veya Xbox Series versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabileceksiniz.

Bugün itibarıyla ön-siparişe açılan Resident Evil Village, standart sürümünün yanı sıra, Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle, Digital Deluxe Edition ve Collector’s Edition sürümü de satışa sunulacak. Dijital Deluxe içeriğinde Samurai Edge ve Mr. Everywhere aksesuarı içeren Trauma Pack, Found Footage RE7 ekran filtresi, özel güvenli oda fon müziği, kayıt noktası kasetçaları ve en üst seviye zorluğa ilk günden erişim hakkı sunacak. Collector’s Edition ise Deluxe Edition içeriğine ek olarak oyunun metal kutulu sürümünü, Chris Redfield aksiyon figürünü ve sanat kitabını beraberinde getirecek.

Eğer sürüm fark etmeksizin ön-siparişte bulunursanız, Mr. Raccoon silah anahtarlığı, tabanca ve av tüfeği mühimmatı, ilk yardım tedavi paketi ve maymuncuk içeren Survival Resources Pack içeriği hediyeniz olacak.

Resident Evil Village için yayınlanan oynanış videosuna ise canlı yayın tekrarının 34:50 - 39:47 süreleri arasından göz atabilirsiniz. Beş dakikaya yakın bir uzunlukta olan oynanış videosunda, senaryo boyunca ziyaret edeceğimiz mekanlardan başa çıkmaya çalışacağımız düşmanlara, oynanış mekaniklerinden envanter sistemine kadar birçok detayı görebilmek mümkün oluyor. Bu oyunda bir de tüccarımız olacak. İsminin The Duke olacağı söylenen bu tüccara gidip, silah ve daha başka şeyler için alım-satım yapabilecek olmanın yanı sıra silahlarımızı geliştirebileceğiz de. İşin ilginç yanı şu ki, kendisiyle bazı karşılaşmalarımızda farklı hallerde olacak ve bunu videoda net bir şekilde görebiliyoruz.

Eğer bir PlayStation 5 sahibiyseniz, Resident Evil Village oyununun bu platforma özel oynanabilir Maiden demosunu PlayStation mağazası üzerinden indirebiliyorsunuz. Ancak bu, sınırlı süreliğine PlayStation 5’e özel bir demo olacak. Öyle ki, ilerideki bir tarihte oyunun çıkacağı bütün platformlar için ayrı ve yeni bir demo daha yayınlanacak.

Resident Evil Village Dışındaki Resident Evil Duyuruları

Capcom sunum sırasında bir de Resident Evil Re: Versus adıyla bir çok oyunculu oyunun da duyurusunu yaptı. Şimdilik çok fazla bir detay verilmemiş olsa da, serinin simgesel karakterlerini simgesel mekanlarında birbirlerine karşı savaştıracak olan altı kişilik bir oyun olacak. Her bir karakterin kendisine özgü yeteneklerinin olacağı bu oyun, PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında Resident Evil Village satın alanlara ücretsiz olarak sunulacak. Geriye uyumluluk ile PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde de oynanabilecek.

2 - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında Tom Clancy’s The Division 2 için bir Resident Evil işbirliği etkinliği gerçekleştirilecek. Bu süreçte The Division 2 oyununa giriş yapan herkes, Leon Scott Kennedy’nin R.P.D. kıyafetine ücretsiz erişim sağlayabilecek. Dahası ise etkinlik boyunca çeşitli daha başka kıyafetler, silah görünümleri ve daha pek çok şey açabileceksiniz. Canlı yayın sırasında yapılan duyuruda gösterilen fragmana bakacak olursak, Jill Valentine’ın ilk oyunda giydiği S.T.A.R.S. kıyafeti ve aynı ekipteki diğer karakterlerin giydikleri kıyafetleri açabileceğiz. Bunların yanı sıra Hunk kostümü de listede yer alıyor.

Son olarak, yeni Resident Evil animasyon dizisi ve filmi ile ilgili yeni detaylar da paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl içerisinde duyurulmuş olan Resident Evil: Infinite Darkness, Resident Evil 4 oyununun birkaç yıl sonrasında geçecek ve Claire Redfield ile Leon Scott Kennedy ikilisinin başından geçenleri anlatacak. TMS Entertainment ve Hiroyuki Kobayashi tarafından üretim aşaması yönetilen dizi, üç boyutlu animasyon stüdyosu Quebico tarafından üretiliyor.

Yeni Resident Evil filminin çekimleri ise söylenene göre tamamlanmış ve herhangi bir aksilik olmaz ise 9 Eylük 2021 tarihinde vizyona girecek. Spencer Konağı ve Raccoon Şehri Yetimhanesi gibi simgesel mekanların da olacağı film, Constantin Film şirketi tarafından yapılıyor. Johannes Roberts tarafından yönetilen Resident Evil'ın senaryosu Andrew Dabb tarafından kaleme alınmışken, Dabb'a şirketten Robert Kulzer, Oliver Berben ve Marry Leah Sutton da eşlik ediyor. Toplamda sekiz bölümden oluşacak ve her bir bölümün de bir saat süreceği dizinin ilk iki bölümü ise Browen Hughes tarafından yönetilecekmiş.