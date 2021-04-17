Resident Evil Village'ın Geliştirme Sistemi Detaylandırıldı

Resident Evil Village hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bu gece gerçekleştirilecek olan yeni sunum öncesinde yeni bir oynanış videosu daha ortaya çıktı. Resident Evil Village'ın geliştirme sistemi için detaylı açıklamaların bulunduğu bu videoyu kaçırmayın.

Yeni Resident Evil oyununun çıkışı tarihi için geri sayım devam ediyor. Yaklaşık üç hafta sonra yani 7 Mayıs 2021 tarihinde, Resident Evil Village PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Bildiğiniz gibi Game Informer sitesi, çıkışı büyük bir merakla beklenen büyük bütçeli oyunlara kapağında yer veriyor ve bu defa sıra Resident Evil serisinin yeni oyununa geldi. Geçtiğimiz günlerde IGN tarafından yayınlanan yeni videodan sonra, karşımızda oyunun geliştirme sisteminin gösterildiği bir yenisi var.

Ocak ayında gerçekleştirilen sunumda, Resident Evil 4 sonrasında yeni bir tüccarımızın olacağını öğrenmiştik. Duke isimli bu tüccar, yeni oyunun geliştirme sistemini üstleniyor ve hem karakterimizi hem de silahlarımızı geliştirebiliyoruz. Bunların yanı sıra, yeni eşya alımları da yapabiliyoruz. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Gelin hep birlikte detaylarına bakalım.

Resident Evil Village'ın Geliştirme Sistemi Nasıl İşliyor?

Geliştirmeyi iki farklı şekilde gerçekleştirebilmek mümkün oluyor. Bunlardan bir tanesi IGN tarafından yayınlanan videoda da gördüğümüz üzere, Lei adı verilen para birimi ile gerçekleştirilebiliyor. Öldürdüğümüz düşmanların üzerinden düşmesinin yanı sıra, yine düşmanların üzerinden düşen değerli eşyaları satarak Lei elde edebiliyor ve gizli hazineler bularak Lei ile takas edebiliyoruz.

Lei dışında avcılık da geliştirme sistemi için büyük önem arz edecek. Balık, domuz ve keçi dahil birçok hayvanı avladıktan sonra, elde edeceğiniz et ve benzeri şeyler ile geliştirme yapabileceksiniz. Videoda da gösterildiği üzere keçi eti ve belirli miktarda tavuk verdiğiniz zaman düşmanlarınıza vereceğiniz hasarı arttırabileceksiniz. Ne var ki bu hayvanların arasında hem kolay hem de zor avlananlar olacak. Yapacağınız silah geliştirmeleri ise tahmin edebileceğiniz üzere mermi kapasitesi, şarjör doldurma hızı ve vuruş gücü dahil birçok farklı noktaya odaklanacak.

Son olarak, Capcom tarafından bu gece TSİ 01:00 sıralarında yeni bir Resident Evil sunumu daha gerçekleştirilecek. Henüz ne kadar uzun süreceğine dair bir detay bulunmasa da, Resident Evil Village ile ilgili daha fazla bilginin verileceği yeni bir oynanış gösterimi yapılacak.

Resident Evil Village Konusu

Resident Evil 7: Biohazard'ın birkaç yıl sonrasında geçecek olan oyunda, yine Ethan Winters olarak bu defa kurt adamlar dahil farklı türdeki ürkütücü yaratıkların cirit attığı bir köye gideceğiz. Eşimiz Mia ile nihayet huzurlu bir hayat sürmeye başladığımız sırada geri dönen Chris Redfield ile kendimizi yine bir kabusun içinde bulduktan hemen sonra, çocuğumuzun kaçırılması ile önce karlarla kaplı bir köye ve sonrasında da devasa bir kaleye doğru yola çıkacağız.