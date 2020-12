Capcom firmasının Ragnar Locker ile başı dertte olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylardan sonra, sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bu defa, Resident Evil Village hikaye detayları sızdırıldı.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ayın başlarında, Ragnar Locker bir grup Capcom sunucularına sızmayı başarmıştı. Bu sızma sonrasında da mali bilgiler ve şirket bünyesinde çalışan personelin şahsi bilgilerine ek olarak, geliştirilme aşamasında olan oyunların yer aldığı bir liste de sızdırılmıştı. Ortaya çıkan bilgiler henüz doğrulanmış değil ama Japon oyun devi, saldırıyı teyit etmişti.

Gelen bilgilere göre Ragnar Locker isimli bilgisayar korsan grubu, Capcom tarafından para istiyor ama şu anki duruma göre istediklerini alabilmiş değiller. Muhtemelen istediklerini alana kadar da durmayacaklardır. Diğer bir deyişle, bu haberimizin dışında, ilerleyen zaman zarfında çok daha başka önemli sızıntılar ile karşılaşabiliriz.

Bu haberimizin esas kısmına geçmeden önce, her ne kadar henüz teyit edilmemiş olsalar da Resident Evil Village ile ilgili detayları oyunu oynarken görmek isteyen takipçilerimiz için bir uyarıda bulunalım. Aşağıda yer alan detayların ne zamandan kalma olduğu belirsiz. Haliyle sonradan değişime uğramış olabilir ama her ne olursa olsun, bu detayları oyunu oynarken görmek istiyorsanız, buradan sonrasını okumamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Resident Evil Village Hikaye Detayları Ortaya Çıktı

ResetEra forumları üzerinden sızdırılan detaylara bakılırsa, oyunun aynı The Last of Us Part II gibi iki farklı karakter ile oynayacağız. İlk yarısında Ethan, ikinci yarısında ise Chris ile oynuyoruz. Ethan son savaşta ölüyor ve Chris’ten Rose adını verdikleri kızına bakmasını istiyor.

Serinin hayranlarının çok yakından tanıdığı Chris, yaratılan izlenimin aksine kötü karakter rolünde olmayacak. Kendisi BSAA örgütünü terk etmiş ve başıboş dolaşır hale gelmiş. Hedefi ise üç yıldır peşinde olduğu oyunun baş kötü karakteriymiş. Ne var ki ortadan kaldırmak için planladığı yöntemler BSAA tarafından onaylanmamış. Muhtemel ayrılma nedeni de bu olmalı. Bununla birlikte, oyunun başında vurduğu kişi ise Mia değil de bu baş karaktermiş.

Ethan’ın eşi Mia’nın kaderi ise bir seçime bağlı olduğunu öne süren çelişkili bilgiler dolayısıyla epey karanlıkmış. Oyunun başlangıcından önce Miranda tarafından kaçırılmış. Her ne kadar Chris ve Mia’nın helikopter ile kaçtığına yönelik bir ara sahne olduğu söylense de, oyunun finalinde yokmuş. Miranda ise oyundaki baş düşmanımız olacak. Kendisinin Resident Evil 7: Biohazard oyunundan tanıdığımız Eveline ile bağlantılı olduğu söyleniyor. Görünümünü değiştirebildiği gibi en nihayetinde ejderha benzeri bir canavara dönüşebiliyormuş.

Ortaya dökülen detaylarda, Ethan ve Mia ikilisinin kızı Rose’a da değinilmiş. Rose’un Eveline’in ruh göçümü olduğu söyleniyor. İlginç olanı ise, Miranda Mia olarak görünüm değiştirip onu çalmaya çalışırken Chris tarafından vuruluyormuş ve daha sonradan da bu amacına ulaşıyormuş. Köy halkı ise Rose’a tanrıça gibi davranıyormuş.

Son olarak Resident Evil Village finalinde Chris, Rose’u büyütebilmek için emekliye ayılıyormuş. Bu noktadan sonra 2030 yılına geçiş yapılıyormuş. Rose’un babası Ethan’ın mezarını ziyaret ettiği sırada, yanına bir ajan geliyor ve Eveline diye hitap ederek kendisi için bir iş ayarladıklarını söylüyormuş. Buna sinirlenen Rose ise ajana karşı Wesker tarzı güç kullanıyormuş. Ne var ki bundan Chris’in hiçbir şekilde haberi yokmuş.

Eğer hiçbir şeye aldırmayıp da detayları okumuşsanız, ne düşünüyorsunuz? Resident Evil Village hikayesi sizin açınızdan nasıl duruyor? Beğendiniz mi? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.