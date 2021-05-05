Resident Evil Village İnceleme Puanları Ortaya Çıktı

Resident Evil Village inceleme puanları, bugün kalkan ambargo sonrası ortaya çıktı. Bakalım serinin merakla beklenen yeni oyunu beğenilmiş mi? Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Resident Evil 7: Biohazard ile seri Resident Evil 4 sonrasında bir kez daha kabuk değiştirmişti. Değişim bu defa beklenen yönde yapılmış ve uzun zamandır özlem duyulan korku hissiyatı, olması gerektiği gibi yeniden yaşatılmıştı. Ne var ki yedinci oyun için yapılan geri bildirimleri dikkate alan Capcom tarafından yapılan açıklamaya göre Resident Evil Village, aksiyon ve korku dozajı açısından dengeli bir oynanış sunacak.

Resident Evil 7: Biohazard için devam niteliği taşıyacak olan yeni oyunda, yine Ethan Winters rolünde olacağız. Eşimiz Mia ile nihayet huzurlu bir hayat sürmeye başladığımız sırada Chris Redfield geri dönecek ve kendimizi yine büyük bir kabusun içinde bulacağız. Küçük kızımız Rose’un kaçırılması üzerine önce karla kaplı ve kurt adam türü yaratıkların cirit attığı bir köye, sonrasında ise devasa bir kaleye doğru yola çıkacağız.

PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmiş olan Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021 tarihinde başta serinin hayranları olmak üzere bütün oyuncular ile buluşacak. Oyunun çıkışı öncesinde, bugün itibarıyla kalkan ambargo sonrasında inceleme puanları da ortaya çıktı.

Resident Evil Village İnceleme Puanları Ne Seviyede?

Metacritic sitesine baktığımızda, PlayStation 5 ortalamasının 84 / 100, PC ortalamasının 85 / 100 ve Xbox Series ortalamasının ise 82 / 100 olduğunu görebiliyoruz. Şimdiye kadar yayınlanan inceleme puanlarının tamamına ise aşağıdan bakabilirsiniz.

Resident Evil Village İnceleme Puanları