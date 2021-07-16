Resident Evil Village Korsan Sürümü Daha İyi Performans Sergiliyor

Resident Evil Village korsan sürümü performans anlamında orijinal sürümünden daha iyi çalışıyor. Digital Foundry tarafından gerçekleştirilen test sonucu ortaya çıkan detaylar haberimizde.

Oyun dünyasının uzun soluklu serilerinden olan Resident Evil, Mayıs ayının sonlarına doğru PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulmuştu. Resident Evil 7: Biohazard için devam niteliği taşıyan oyun, bizleri bir kez daha Ethan Winters rolüne büründürmüştü.

Satış anlamında oldukça iyi bir performans gösterdiğini söyleyebildiğimiz Resident Evil Village, dünya genelinde dört buçuk milyon satış adedine ulaşmıştı. Bu aynı zamanda Resident Evil 2 (2019) oyununun aynı zaman aralığındaki satış adedini de geride bıraktığı anlamına geliyor.

Bildiğiniz gibi yakın bir zaman önce EMPRESS isimli bir bilgisayar korsanı grubunun 9 Temmuz 2021 tarihinde oyunu kırmayı başardıklarını duyurmalarından sonra, Resident Evil Village malum yerlerdeki yerini almıştı. EMPRESS tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Capcom tarafından DRM olarak Anti-Tamper V3 ve DENUVO V11 kullanılıyordu. Bu da, çıkış gününden itibaren baş gösteren bazı performans sorunlarını da beraberinde getiriyordu. Mesela Lady Dimitrescu’in kızları ile yaptığımız çatışmalarda kare hızı düşmeleri ve takılmalar yaşanıyordu. Görünüşe göre kırılma işleminin ardından, bu sorunlar tamamıyla ortadan kalkmış.

Grup tarafından aktarılan bilgiye göre, Capcom tarafından kullanılan DRM’nin tüm giriş noktaları düzenlenmiş. Bunun sonucunda, işlevlerin çoğunun artık kullanılmaması ile çok daha akıcı bir oyun deneyiminin sunulması sağlanmış.

Resident Evil Village Korsan Sürümü Performansı Nasıl?

Digital Foundry, Resident Evil Village oyununun hem perakendeci hem de korsan versiyonunu karşı karşıya getirdiği bir test gerçekleştirmiş. Söylenene göre korsan versiyonu, yukarıda bahsettiğimiz sorunların hiçbirini yaşatmamış. Dahası ise, sık sık gerçekleşen küçük ama can sıkan takılmaların da meydana gelmediği belirtilmiş.

Oyunun korsan versiyonunu test eden oyuncular da performanstan gayet memnun olduklarını dile getirmişler. Öyle ki, yoğun çatışma kısımlarında bile gözü rahatsız edecek kare hızı düşüşleri ve takılma sorunları ile karşılaşmadıklarını belirtmişler.

Resident Evil Village Konusu

Resident Evil 7: Biohazard için devam niteliği taşıyan olan yeni oyunda, yine Ethan Winters rolündeyiz. Eşimiz Mia ile nihayet huzurlu bir hayat sürmeye başladığımız sırada Chris Redfield geri dönecek ve kendimizi yine büyük bir kabusun içinde buluyoruz. Küçük kızımız Rose’un kaçırılması üzerine, önce karla kaplı ve kurt adam türü yaratıkların cirit attığı bir köye ve sonrasında ise devasa bir kaleye doğru yola çıkıyoruz.