Bir süredir hakkında yeni bir haber alamadığımız Resident Evil Village, sürpriz bir şekilde yeni PlayStation 5 videosunda karşımıza çıktı. Capcom tarafından geliştirilmekte olan Resident Evil Village için kısa oynanış videosu yayınlandı.

Oyun dünyasının kült oyun serilerinden olan Resident Evil, önümüzdeki sene çıkması beklenen Resident Evil Village ile bir geri dönüş yapacak. Haziran ayındaki PlayStation 5 sunumunda resmiyet kazanmış olan oyun, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için geliştiriliyor. Konu olarak Resident Evil 7: Biohazard oyununun devamı olacak Resident Evil Village, yine Ethan Winters karakterinin başından geçenleri anlatacak. Ethan Winters, eşi Mia Winters ile yaşadığı kabusu geride bırakarak yeni bir yerde huzurlu bir yaşam sürmeye başlıyorlar. Ne var ki serinin köklü karakterlerinden Chris Redfield, dönüşü ile yeni bir kabusun başlangıcı oluyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini uzak bir köyde bulan Ethan, cevaplar için arayışa geçiyor. Diğer bir deyiş ile bir kez daha Ethan Winters rolünde olacağız.

Bildiğiniz gibi Japon oyun devinin geçtiğimiz aylarda Resident Evil Village ile ilgili tanıtımlar yapması bekleniyordu. Ne var ki GamesCom 2020 fuarında adı bile geçmeyen oyun, Tokyo Games Show 2020 fuarında karşımıza çıkmış olsa da bize istediğimizi vermekten uzak kalmıştı. Haliyle merak ettiğimiz detayların ne zaman paylaşılacağını fazlası ile merak ediyorduk. Capcom şu an için bununla ilgili bir ipucu vermiş değil ama Resident Evil Village oynanış videosu sürpriz bir şekilde karşımıza çıkıverdi.

Resident Evil Village Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Yakın bir zaman önce, ünlü tenis oyuncusu Naomi Osaka’nın kamera karşısına geçtiği bir PlayStation 5 tanıtım videosu yayınlandı. Bu videoda sadece iki oyun görünüyor. Bir tanesi Marvel’s Spider-Man: Miles Morales iken diğeri ise Resident Evil Village.

Oyuna ayrılan süre yaklaşık bir buçuk dakika olmasına rağmen sık sık kesintiler olduğu için bize toplamda otuz üç saniyelik bir süre kalıyor. Ancak bu bile önemli bir süre diyebiliriz. Resident Evil Village oyununun oynanışını gayet net bir şekilde görülebiliyor.

Fragmanda gördüğümüz birkaç sahnenin de yer aldığı videoda, atmosferin ne derece karanlık ve ürkütücü olduğunu net anlayabiliyoruz. Elinde tüfek tutan amcanın ve kurt adam türü düşmanın da göründüğü oynanış kısmına, aşağıdaki videonun 1:46 noktasına giderek bakabilirsiniz.