Resident Evil: Village PS4 ve Xbox One için de listelendi. Görünüşe göre serinin yeni oyunu mevcut nesil için de satışa sunulacak. Detaylar haberimizde.

Eğer Resident Evil 2 (2019) ve Resident Evil 3 (2020) sayılmaz ise, Resident Evil serisinin son ana oyunu Resident Evil 7: Biohazard olmuştu. 2017 yılının başlarında satışa sunulan bu oyun için devam niteliğinde Resident Evil: Village geliştiriliyor. Öncesinde çıkan birçok söylentinin ardından Haziran ayının PlayStation 5 sunumunda resmi duyurusu da yapılmıştı.

Konu olarak Resident Evil 7: Biohazard oyununu takip edecek olan Resident Evil: Village, bizi bir kez daha Ethan Winters rolüne büründürecek. Eşimiz ile huzurlu bir yaşam sürerken bir anda gelişen olaylar ile kendimizi kabusun tam ortasında bulacağımız oyun, bizi Avrupa bölgesindeki bir köye gönderecek ve gerilim ve korku dolu bir macera ile aradığımız cevapların peşine düşürecek.

2021 yılında satışa sunulması beklenen Resident Evil: Village oyununun çıkış platformları tam anlamıyla netlik kazanmış değil. Bildiğiniz gibi halihazırda PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S / X için duyurulmuş olan oyun için TGS 2020 fuarındaki Capcom Special Program sırasında bir açıklama yapmış olan Capcom, PS4 ve Xbox One kullanıcılarıyla da buluşturmanın yollarını aradıklarını dile getirmişti. Ne var ki hayal kırıklığı yaşatmamak için tam anlamıyla söz vermemişlerdi. Görünüşe göre bir çözüm yolu bulunmuş.

Resident Evil: Village, PS4 ve Xbox One için de Geliyor Olabilir

Asya menşeli perakendeciler arasında önemli bir yere sahip olan Play Asia, Resident Evil: Village oyununu listelemesine dahil etmiş. Bu listelemede PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonlarının yanı sıra PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları da göze çarpıyor. Bununla birlikte mevcut nesil konsollar için $60 iken yeni nesil konsollar için de $70 fiyat etiketiyle satışa sunulacağı dikkatlerden kaçmıyor. Yeni nesilde $70 üzerinden satılacak olan oyunların arasında Resident Evil: Village da katılacakmış gibi görünüyor. Capcom, Ağustos ayında yaptığı açıklama ile belli bir fiyat politikalarının olmadığını ve durumu her yönden analize ederek oyun sektörünün eğilimine göre hareket edeceklerini belirtmişti.

Şu anda Japon oyun devi tarafından yapılan resmi bir açıklama yok. Dolayısı ile bekleyip, olacakları görmekten başka bir çaremiz yok. Gelişmeleri takipte olacağız.