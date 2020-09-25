Resident Evil Village PS4 ve Xbox One için de Satışa Sunulabilir

Oyun dünyasında adı geçen serilerden olan Resident Evil, yeni oyunu ile önümüzdeki sene piyasada olacak. Geliştirilme süreci devam eden oyun, hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Capcom tarafından belirtilene göre Resident Evil Village PS4 ve Xbox One için de çıkabilir. Ancak bunun için söz verilemiyor.

Haziran ayında gerçekleştirilen PlayStation 5 sunumu sırasında duyurulan Resident Evil Village, şu anda PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S / X için geliştiriliyor. Resident Evil 7: Biohazard için devam niteliğinde geliştirilen yeni oyunda, bir kez daha Ethan Winters rolünde olacak, farklı bir mekanı ziyaret edecek ve yine korku dolu bir maceraya atılacağız.

Oyunun yeni nesil için geliştiriliyor olması, her ne kadar heyecanlandırmış olsa da aynı zamanda serinin yeni oyununu oynamak isteyen PS4 ve Xbox One kullanıcılarını üzmüştü. Ama görünen o ki Capcom mevcut nesil kullanıcılarını da mutlu etmenin yollarını arıyor.

Resident Evil Village, PS4 ve Xbox One için de Çıkacak Mı?

Japon oyun devi, merak edilen Resident Evil Village detaylarını 27 Eylül 2020 Pazar günü paylaşacak. Hatta o gün ilk oynanış gösteriminin de yapılması bekleniyor. Ancak Japon oyun devinin bu hafta içerisinde açıkladığı TGS 2020 programı kapsamında bugün bir Capcom Special Program sunumunun gerçekleştirileceğini öğrenmiştik. TSİ 16:00 sıralarında başlamış olan bu bir saatlik sunum sırasında, serinin yeni oyunu hakkında enteresan açıklamalar yapıldı.

Capcom Special Program sırasında konuşan Üretici Tsuyoshi Kanda, herhangi bir söz vermemekle birlikte, “Resident Evil Village özellikle yeni nesil konsollar ve PC için geliştiriliyorken, bu deneyimi Xbox One ve PS4 üzerinde de sunmanın yollarını arıyoruz.” yorumunda bulundu ve devam etti: “Araştırıyoruz, ama herhangi bir söz veremiyoruz. Bununla birlikte, mevcut nesil konsollarda üst seviye hayatta kalma-korku deneyimini yaratabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

Resident Evil Village ile ilgili bir diğer önemli bilgi ise, Resident Evil 7: Biohazard oyununa göre çok daha açık ve çok daha fazla özgürlük sunacakmış. Bu özgürlük, yarı açık bir dünya gezinebilecek olmanın yanı sıra bulmacaların birden fazla farklı yöntem ile çözülebileceği anlamına gelecek olabilir. Bunlar için elbette Pazar günü yapılacak olan sunumu beklememiz gerekecek.