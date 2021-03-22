Geçtiğimiz Ocak ayındaki Resident Evil sunumu sonrasında, bugün PlayStation Japonya tarafından Play! Play! Play! adı altında yeni bir canlı yayın gerçekleştirilmişti. Bu canlı yayına katılan Capcom,tarafından paylaşılan yeni detaylara göre, Resident Evil Village RE4 sevenleri mutlu edecek.

Capcom tarafından söylenene göre serinin en korkuncu olacak yeni oyun, Resident Evil 7: Biohazard için devam niteliği taşıyacak. Yayınlanan fragmanlar ve görseller ve sızdırılan detaylar ile merak uyandırmayı fazlasıyla başaran oyun bizi yine Ethan Winters olarak, bu defa gizemli köye götürecek. Eşi Mia ile nihayet huzurlu bir hayat sürmeye başlarken geri dönen Chris Redfield ile kendisini yine bir kabusun içinde bulan ana karakterimiz, çocuklarının kaçırılması ile önce kurt adamlar dahil farklı türdeki ürkütücü yaratıkların cirit attığı karla kaplı bir köye ve sonrasında da devasa bir kaleye doğru yola çıkacak.

Bildiğiniz gibi Capcom, Resident Evil Village oyununun resmi duyurusundan sonra uzun bir süre sessiz kalmıştı. Ancak Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen Resident Evil sunumunda hem oyunun yeni fragmanı yayınlanmış, hem net çıkış tarihi verilmiş ve hem de merak edilen birçok yeni detay da gün yüzüne çıkartılmıştı.

Bugün ise PlayStation Japonya Play! Play! Play! adı altında yeni bir canlı yayın düzenledi. Yaklaşık bir saat kadar süren bu canlı yayın sırasında, Capcom Yönetmeni Morimasa Sato katılımı ile Resident Evil Village ile ilgili olarak çatışma, hikaye, silahlar ve dahası hakkında yeni detaylar verildi.

Resident Evil Village'dan RE4 Sevenlerin Hoşuna Gidecek Detaylar

Bildiğiniz gibi seri tarihinde bir ilk olacak. Daha önceden dönüşümlü olarak farklı ana karakter karşımıza çıkıyordu. Bu defa ise Resident Evil 7: Biohazard sonrasında Resident Evil Village oyununda da Ethan Winters rolünde olacağız. Haliyle bu karakterin gelişimine de tanık olacağız. Zaten Capcom, Ethan Winters’ın bir önceki oyundaki halinden çok farklı bir konumda olduğunu da söylüyor.

Lady Dimitrescu (veya internet aleminde tanındığı adıyla Tall Woman), köyde hem esas boyu hem de heybetli haliyle karşımıza çıkacak. Kalesi ise onun kişiliğini, savurganlığını, gösteriş meraklısı oluşunu, devasalığını ve güç ve zenginlik içinde yüzüşünü göstermek amacıyla tasarlanmış.

Silah kullanımına gelince, Capcom tarafından bahsedilene göre Resident Evil Village oyununda Resident Evil 7: Biohazard ile karşılaştırıldığında daha fazla silah olacakmış. Her bir silahın tetiği, diğerlerinden farklı olacakmış. Oynanış stilimize göre de hazır set (loadout) seçimi yapabilmemiz mümkün olacakmış. Ayrıca tüccarımız Duke, silah geliştirmeleri, silahlar, üretim tarifleri ve daha başka şeyler satacakmış.

Canlı yayın sırasında bahsedilen oynanış mekaniğine göre korunmak, gizli gizli ilerlemek ve gerektiğinde koşabilmenin yanı sıra birden fazla yol içerecek olan çevre tasarımı olacakmış. Bu, daha çok farklı yollardan giderek senaryoyu çözmeyi isteyen oyuncular için düşünülmüş bir özellikmiş. Ayrıca geliştirici ekip, oyuncuların serinin aksiyona kaymaya başladığı ama sağlam atmosferin ve korku hissiyatının yaşatılmaya devam edildiği Resident Evil 4 ile ilgili en çok sevdikleri yönleri inceleyip bunu Resident Evil Village oyununa aktarmaya çalışmışlar.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde yapılan sunum sırasında yeni bir Resident Evil Village demosunun yayınlanacağı söylenmişti. İlk demo bir nevi görsel sunum izlenimi yaratıyordu ama sıradakinde çatışma mekaniğini görebileceğimiz söyleniyor.

Son olarak sizlerle enteresan bir bilgiyi de paylaşalım, geliştirici ekip oyunun geçeceği mekan için gözlem amacıyla Doğu Avrupa bölgesine gitmişler. Mart ayında gitmiş olmalarına rağmen, o zamanda dikkate değer ölçüde soğuk, rüzgarlı ve karlıymış. Bu da oyunda göreceğimiz mekanların tasarımını büyük ölçüde etkilemiş. Bunların yanı sıra açık ve karanlık bölgeler kasıtlı olarak yapılmış. Öyle ki oyunun temposu ve atmosferi arasındaki karşıtlığa çok fazlaca dikkat edilmiş.

Geliştirilme aşamasının son kısmında olan Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. Eğer PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu satın alırsanız, platform tercihinize göre PlayStation 5 veya Xbox Series versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabileceksiniz.