Resident Evil Village Satış Rakamları ile Yüzleri Güldürüyor

Resident Evil Village satış rakamları ortaya çıkmaya başladı. Yakın bir zaman önce satışa sunulan yeni oyun, daha şimdiden önemli bir başarı elde etmiş oldu. Peki Resident Evil Village şu an için ne kadar sattı? İşte o rakamlar!

Eğer yeniden yapım Resident Evil 2 ve Resident Evil 3’ü saymazsak, dört yıllık bir aranın ardından yeni Resident Evil oyunu Resident Evil Village geçtiğimiz hafta içerisinde satışa sunulmuştu. Her ne kadar yoğun bir reklam bombardımanı yapılmamış olsa da, tanıtımları ile ilgi odağı olmayı başarmıştı. Bunun meyveleri ise oldukça kısa bir sürede toplanmaya başlandığı görülüyor.

7 Mayıs 2021 tarihinde satışa sunulmuş olan Resident Evil Village, hatırlayacağınız üzere çıkışıyla birlikte Steam üzerinde eşzamanlı oyuncu rekoruna imza atmış ve seriye ihtişamlı bir geri dönüş yaptırmıştı. İlk günde 101.726 anlık oyuncu sayısına ulaşan oyun, ikinci günde ise 106.631 eşzamanlı oyuncu rekoru kırmıştı. Buna ek olarak, Twitch üzerinde de 658.703 kişi tarafından izlendiğini de öğrenmiştik.

Resident Evil Village Satış Rakamları Rekora İmza Attı

Elde edilen bu önemli başarının ardından yeni bir duyuru yapan Capcom, yeni Resident Evil oyununun ilk haftasını bile doldurmadan üç milyon satış adetini geride bıraktığını duyurdu. Bu satışların, dünya genelinde dijital ve kutulu sürümleri kapsamakta olduğu söyleniyor.

Bildiğiniz gibi oyun PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulmuştu ve bu açıdan baktığımızda, üç milyon satış adedine bu kadar kısa sürede ulaşılması aslında normal karşılanabilir. Ayrıca Lady Dimitrescu etkenini de unutmamak lazım. Malum, Tall Woman adıyla da bilinen bu karakter, kısa sürede büyük bir popülariteye ulaşmıştı.

Hatırlayacağınız üzere Resident Evil Village ilk olarak PC ve yeni nesil konsollar için duyurulmuş, ama sonradan eski nesil konsollar için de satışa sunulacağı müjdelenmişti. PlayStation 4 ve Xbox One’ın hariç tutulmamış olması, Capcom kadar bu konsolları kullananların da yüzünü güldürmüş oldu.

Bir karşılaştırma yapacak olursak, ana serinin bir önceki oyunu olan Resident Evil 7: Biohazard aynı süreçte iki buçuk milyon satış adedine ulaşmıştı. Bu açıdan baktığımızda, devam oyununun ne derece başarılı olduğunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bununla birlikte yedinci oyunun toplam satış adedinin dünya genelinde sekiz buçuk milyona ulaştığını söyleyelim. Ancak görünüşe göre Resident Evil Village, ana serinin bir önceki oyununu kısa sürede geride bırakacakmış gibi görünüyor.

Son olarak, oyun dünyasının en uzun soluklu serilerinden olan Resident Evil, yüz milyon satış barajını aşan seriler kulübüne katılmış oldu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Resident Evil serisini seviyor musunuz? Resident Evil Village’ı oynama fırsatınız oldu mu? Olduysa, beğendiniz mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.