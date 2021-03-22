Resident Evil Village Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Eğer serinin yeni oyununu bilgisayarınızda oynayacaksanız, elbette "Bu oyunu bilgisayarım kaldıracak mı?" sorusu kafanızda dolanıp duruyordur. Capcom da bu sorunun cevabını bugün itibarıyla verdi. Resident Evil Village sistem gereksinimleri sonunda belli oldu.

Bildiğiniz gibi bu yıl sürekli olarak oyun erteleme haberleri ile karşılaşıyoruz. Ancak ertelenmeyip bu yıl içerisinde çıkacak olan oyunlar da var elbette ve aralarında büyük bir merakla beklediğimiz Resident Evil Village da var. 7 Mayıs 2021 tarihinde satışa sunulması beklenen Resident Evil 7: Biohazard için devam oyunu, bizleri bambaşka bir bölgeye götürerek Ethan Winters için korku dolu yeni bir maceranın kapısını ardına kadar açacak.

Eğer PlayStation 5 sahibiyseniz, halihazırda yayında olan Maiden isimli demoyu indirip oynayabilirsiniz. Görsel şölen yaşatan bu oynanabilir demonun ardından, önümüzdeki ay içerisinde bütün platformlar genelinde yeni bir demonun daha yayınlanacağını biliyoruz. Dün verilen detaylar ışığında bu demoda çatışma mekaniğini de göreceğimizi öğrenmiştik. İşte demonun yayınlanması öncesinde, kullanıcıların hazırlık yapabilmeleri için Resident Evil Village sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

Resident Evil Village Sistem Gereksinimleri Detayları

Capcom tarafından Steam üzerinden yapılan listeleme ile ortaya çıkan detaylara göre, yeni Resident Evil oyununu rahat bir şekilde oynayabilmeniz için en aşağı Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemcili, 8 GB bellekli ve 4 GB belleği olan NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 560 ekran kartlı bir bilgisayarınızın olması gerekli.

Eğer devam oyununu bilgisayarınızda oynayacaksınız, Resident Evil Village için yayınlanan sistem gereksinimleri detaylarının tümüne aşağıdan bakabilirsiniz.

Resident Evil Village En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 4 GB VRAM ile NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya 4 GB VRAM ile AMD Radeon RX 560

DirectX: Sürüm 12

İlave Notlar: Performans öncelikli hale getirildiğinde tahmini performans: 1080p / 60 FPS. Görsel yoğunluğun olduğu sahnelerde kare hızında düşüş olabilir. Işın izleme desteği için NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6700 XT gereklidir. Sistem gereksinimleri oyunun geliştirilme aşamasında değişebilir.

Resident Evil Village Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7 8700 veya AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 5700

DirectX: Sürüm 12

İlave Notlar: Tahmini performans: 1080p / 60 FPS. Görsel yoğunluğun olduğu sahnelerde kare hızında düşüş olabilir. Işın izleme desteği için NVIDIA GeForce RTX 2070 veya AMD Radeon RX 6700 XT gereklidir. Sistem gereksinimleri oyunun geliştirilme aşamasında değişebilir.

Resident Evil Village Konusu

Resident Evil 7: Biohazard'ın birkaç yıl sonrasında geçecek olan oyunda, yine Ethan Winters olarak bu defa kurt adamlar dahil farklı türdeki ürkütücü yaratıkların cirit attığı bir köye gideceğiz. Eşimiz Mia ile nihayet huzurlu bir hayat sürmeye başladığımız sırada geri dönen Chris Redfield ile kendimizi yine bir kabusun içinde bulduktan sonra, çocuğumuzun kaçırılması ile önce karlarla kaplı bir köye ve sonrasında da devasa bir kaleye doğru yola çıkacağız.