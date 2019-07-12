Resmi Gazete'nin Mobil Uygulaması Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete'nin mobil uygulaması hayata geçirildi.

Resmi Gazete'nin Mobil Uygulaması Duyuruldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından iOS ve Android platformlarında kullanıma sunulan Resmi Gazete'nin mobil uygulaması Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte.

Mobil uygulama üzerinden Resmi Gazete'nin ilk sayısının yayımlandığı 7 Şubat 1921'den itibaren tüm sayılara "Arşiv" ve "Mükerrer Arşivi" bölümlerinden ulaşılırken, "Arama" bölümünden de tüm yayınlar içinden arama yapma imkanı sunuluyor.

Uygulama üzerinde bulunan "PDF Görüntüle" butonundan Resmi Gazete'nin basılabilir PDF formatına kolayca erişim sağlanabiliyor. Uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan "Takvim" bölümünden görüntülemek istenilen tarihin üzerine tıklanarak Resmi Gazete içeriğine ulaşılabiliyor.

Uygulama iOS ve Android platformlarında Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun bulunduğu "T.C. Resmi Gazete" logosuyla yer almakta. Resmi Gazete'nin Android ve iOS versiyonuna aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz:

Görünüşe göre Resmi Gazete'nin mobil uygulaması hayatı oldukça kolaylaştıracak. Sizler Resmi Gazete'nin mobil uygulaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!