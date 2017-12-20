Resmi Google Chrome Reklam Engelleme Aracı Şubat'ta Hizmete Başlıyor

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda sizlerle Google'ın, popüler internet tarayıcısı Google Chrome için bir reklam engelleme aracı üzerinde çalıştığı bilgisini paylaşmıştık.

Aslında Google Chrome üzerinde kullanılabilen AdBlock benzeri birçok 3. parti reklam engelleme amacı bulunmakta; fakat bu araçlar, bütün reklamları engelliyorlar. Kötü amaçlı ve sakıncalı reklamlar engellense de bu reklamların yanında gayet normal olan, kullanıcılara zarar vermeyen reklamlar da engelleniyor. Sitemiz gibi ücretsiz olarak hizmet sunan birçok internet sitesi, faaliyetlerini yürütebilmek için bu zararsız reklamları göstermek zorunda. Reklamlar gösterilmeyip engellendiğinde de siteler doğal olarak temel gelir kaynaklarını kaybediyorlar ve kapanmak zorunda kalıyorlar. İşte Google, bu soruna çözüm olabilecek bir reklam engelleme aracı üzerinde çalışmalara başlamıştı. Bu araç hem zararlı reklamlardan korunmak isteyen kullanıcıları tatmin edecek, hem de işini dürüstçe yapan sitelerin gelirlerini korumasını sağlayacaktı.

Google'ın Chrome içine yerleştireceği resmi reklam engelleme aracının ne zaman hizmete açılacağı duyuruldu. Bu araç 15 Şubat 2017 tarihinde görev yapmaya başlayacak.

Google'ın geçtiğimiz aylarda destek vermeye başladığı bir girişim, daha iyi reklamlar için reklam standartları geliştirmesini öngörüyordu. İşte bu standartlar Google Chrome reklam engelleme aracının bel kemiğini oluşturacak. Bu standartlar, kullanıcılar için zararlı olan ve rahatsız edici karaktere sahip reklamların filtrelenmesini sağlayacaktı. İnternet siteleri, Reklam Deneyimi Raporu adlı bir sistem aracılığıyla denetlemeye alınabilecek, reklamları incelenerek yaptıkları ihlaller tespit edilebilecekti. Google yeni açıklamasında, bu raporlama sisteminden 30 gün boyunca geçersiz not alan sitelerin bütün reklamlarının engelleneceğini de duyurdu.

Yasal olarak faaliyet yürüten, zararlı reklamlara yer vermeyen sitelerin endişelenmesini gerektirecek ciddi bir değişiklik olmayacaktır; fakat bilgisayarınızın tehlikede olduğunu iddia edip size virüs içeren eklentiler yükletmeye çalışan reklamlar yayınlayan siteler gibi siteler bu sisteme takılacaktır. Sonuçta kullanıcılar için hem daha güvenli hem de rahat bir internet deneyimi sunulması söz konusu.