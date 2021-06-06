Dünyada Bir İlk: Bir Ülkenin Resmi Ödeme Aracı Bitcoin Oluyor!

Kripto para dünyası ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, Bitcoin 2021 etkinliğinde önemli bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruya göre El Salvador'un resmi ödeme aracı Bitcoin olacak. Yaşanan gelişme ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

El Salvador'un Resmi Ödeme Aracı Bitcoin Oluyor

Bitcoin 2021 etkinliği, 4 Haziran itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde başladı. Miami'de düzenlenen etkinliğe katılanlar arasında Ron Paul, popüler sosyal medya platformu Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Bitcoin isimli kripto para biriminin öncüsü olarak nitelendirilen Nick Szabo ve profesyonel kaykaycı Tony Hawk yer alıyor.

Tarihin en büyük Bitcoin etkinliği olarak nitelendirilen Bitcoin 2021'de çok ilginç bir gelişme yaşandı. Etkinlikte El Salvador'un Devlet Başkanı Nayip Bukele'nin bir videosu yayımlandı. Yayımlanan videoda Bukele, El Salvador’un Bitcoin teknolojisini kullanarak ülkenin modern finansal altyapısını inşa etmek için dijital cüzdan şirketi Strike ile ortaklığını duyurdu.

Devlet Başkanı Nayip Bukele, önümüzdeki "Önümüzdeki hafta, Bitcoin’i yasal bir ihale haline getirecek bir yasa tasarısını kongreye göndereceğim" şeklinde konuştu. Nayip Bukele tarafından kongreye gönderilecek yasa tasarısının hayata geçmesi için oy birliğiyle kabul edilmesi gerekiyor.

Strike Kurucusu Jack Mallers, söz konusu gelişmenin bireylere, işletmelere ve kamu sektörü hizmetlerine yarar sağlayan açık bir ağda günlük kullanım durumları için Bitcoin’in gücünü ve potansiyelini açığa çıkarmaya yardımcı olacağını söyledi.

El Salvador halkının yüzde 70'inin banka hesabı ya da kredi kartı bulunmuyor. Ülkenin büyük bir kısmı alışverişlerde nakit para kullanıyor. Havaleler ve göçmenler tarafından gönderilen para, El Salvador'un gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor. Bazen ulaşması günler sürebilen ve bazen fiziksel bir karşılama gerektiren uluslararası transferler için %10 veya daha fazla ücret alınabiliyor.

El Salvador'da Bitcoin'in resmi ödeme aracı olarak kullanılacağı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? El Salvador'un Devlet Başkanı Nayip Bukele'nin bu konudaki düşüncesine katılıyor musunuz? Bir kripto para biriminin resmi ödeme aracı olarak kullanılmasına ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.