Resmi PlayStation Ayakkabısı Duyuruldu

Hem sneaker adı verilen ayakkabı türünü seviyor hem de PlayStation oynuyorsanız sizin için muhteşem bir haberimiz var: Sony ve Nike, PlayStation temalı ayakkabı duyurdular. NBA oyuncusu Paul George’un imzasının bulunduğu ayakkabının, yakın zaman sonra satılmaya başlanacağı da açıklandı.

NBA’de mücadele eden Oklahoma City Thunder oyuncusu Paul George, daha önce Nike ile birlikte çalışarak, basketbol ayakkabısı tasarlamıştı. Oldukça beğenilen ilk tasarımın ardından yeni bir ortaklık yapan George ve Nike, PlayStation’ın desteğini de alarak, ikinci tasarımı ortaya çıkardılar. Kendisini NBA’in en büyük video oyuncusu olarak tanıtan Paul George, yaptığı tasarımda PlayStation logoları ve renkleri kullanarak, PlayStation markasının ilk resmi ayakkabısına da imza atmış oldu.

Çocukluğundan bu yana oyunların içinde olduğunu söyleyen yıldız basketbolcu, PlayStation markasıyla çalışmaktan çok mutlu olduğunu dile getirirken, ayakkabının Nike PG2 olarak isimlendirildiğini söyledi. Klasik PS renklerinin tercih edildiği ayakkabının bir tarafından Paul George’un imzasının bulunduğu görülürken, diğer tarafındaysa PlayStation logosunun yer alacağı söylendi.

Nike PG2’nin PlayStation temalı olmasının yanı sıra PlayStation’ı yansıtan ışıklandırmalarının da olacağı, hemen aşağıda görebileceğiniz videoda tanıtıldığı şekilde, istenirse bu ışıklandırma sisteminin çalıştırılarak, ayakkabının bu şekilde kullanılabileceği de açıklamalar arasında kendisine yer buldu.