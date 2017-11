Resmi YouTube Video İndirme Servisi Betadan Çıktı

Bu senenin başlarında Google, YouTube Go adında düşük sistem yüküne sahip bir uygulamayı belli ülkelerde beta olarka kullanıma açmıştı. YouTube Go temel olarak YouTube'un rafine edilmiş bir sürümüydü, bu uygulamanın can alıcı yönü ise YouTube video indirme desteğine sahip olması ve YouTube videolarını çevrimdışı olarak oynatabilmesiydi.

Google, genel olarak 3. parti YouTube video indirme servislerine ve uygulamalarına sıcak bakmıyordu. Firmanın kendisinin bu işin resmi olarak yapılmasına izin vermesi ise biraz garipti; fakat böyle bir ihtiyaç olduğu da ortadaydı; çünkü dünya üzerinde düşük hızlarla internete bağlanan birçok ülke bulunuyor. Ayrıca ülkemizde internet hızı yüksek olsa da internet kotaları çok düşük seviyede. İşte bu nedenle YouTube videolarını mobil internet bağlantımız üzerinden izlemek yerine indirip cihazımıza kaydetmek ve izlemek daha mantıklı bir çözüm.

YouTube Go'nun güzel yönü hem çok kaynak kullanmaması hem de indirdiğiniz videoları Bluetooth üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmanıza izin vermesiydi. Bunun yanında video indirken video kalitesini seçebiliyordunuz, bu sayede mobil cihazınızın depolama alanını da verimli kullanabiliyordunuz.

Beta sürecinde uygulama ile ilgili veri toplayan ve açıklarını kapatmaya çalışan Google nihayet YouTube Go'nun final sürümünü yayınladı. Standart YouTube'a benzeyen bir arayüze kavuşturulan uygulama belli ülkelerde kullanılabiliyor. YouTube Go'nun desteklendiği ülkeler şunlar:

- Cezayir

- Mısır

- Gana

- Hindistan

- Endonezya

- Ürdün

- Kenya

- Libya

- Malezya

- Nijerya

- Pakistan

- Filipinler

- Güney Amerika

- Tayland

- Vietnam

- Yemen

YouTube Go'nun ilerleyen dönemde ülkemizde de kullanıma açılması muhtemel. Dilerseniz uygulamanın apk dosyasını indirerek Android cihazınıza yükleyebilirsiniz: