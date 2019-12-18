Respawn Entertainment Sıradaki Star Wars için Çalışmalara Başladı

Star Wars serisi Star Wars: Battlefront II sonrasında çıkan Star Wars Jedi: Fallen Order ile kaliteli bir geri dönüş yaptı. Respawn Entertainment tarafından geliştirilmiş olan oyun, genel olarak iyi bir performans sergiliyor diyebiliriz. Peki ileride bu stüdyodan yeni bir Star Wars oyunu görebilir miyiz dersiniz? Görünen o ki böyle bir şey mümkün olacak.

GamesRadar sitesi tarafından fark edilen bir detaya göre, Respawn Entertainment üç yeni iş ilanı vermiş. Bu iş ilanları Kıdemli Karakter Sanatçısı, Bölüm Tasarımcısı ve Kıdemli Yazılım Mühendisi pozisyonları için verilmiş. Can alıcı kısım ise bu pozisyonların Star Wars Team ile bağlantılı olması.

Bu iş ilanlarından Kıdemli Yazılım Mühendisi pozisyonunun açıklama kısmı bir takım detaylar da barındırıyor. Mesela 'oyuncularımız için inanılmaz bir Star Wars deneyimi yaşatmak' cümlesi dikkat çekiyor. Ayrıca bahsi geçen oyunun üçüncü kişi bakış açısından oynanan aksiyon / macera oyunu olacağı da söylenmiş.

Şimdilik bir çıkarımda bulunmak zor ama Respawn Entertainment, Star Wars Jedi: Fallen Order için bir devam oyununun planlarını yapıyor olabilir. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda GamesRadar Marka Stratejisi Yöneticisi Charlie Houser ile bir röportaj gerçekleştirmiş ve bu röportaj sırasında da Houser Cal, Kestis karakterinin hikayesini anlatmayı istediklerini dile getirmişti. Kim bilir, yukarıdaki iş ilanları ile bu yola girilmiş olabilir.