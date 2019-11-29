Respawn Entertainment, Yeni Star Wars Oyunları Geliştirmeye Açık

Star Wars Jedi: Fallen Order bu senenin Star Wars oyunu olarak 15 Kasım 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunulan oyun, hem oyuncuların hem de eleştirmenlerin beğenisini topladı. Bu durum, gelecekte bu stüdyodan yeni Star Wars oyunları görebileceğimiz anlamına da geliyor.

GamesRadar sitesi, geliştirici stüdyonun Marka Stratejisi Yöneticisi Charlie Houser ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj sırasında anlaşıldığı üzere Star Wars evreni ile işini bitirmemiş. Houser, Respawn Entertainment olarak Star Wars Jedi: Fallen Order oyunundaki hikayeye devam edip etmeyecekleri sorulduğunda "Evet." cevabını verdi ve devam etti. "Fallen Order'ı yaparak bir patlama yarattık. Respawn'da bir araya gelen yeni ekip için bunu başarmak fazlaca eğitici oldu. Oyuncu reaksiyonuna ve geri dönüşüne ve herkesin ne hissettiğine bağlı olarak, Star Wars içinde muazzam deneyimler ve hikayeler ortaya koymayı ve bu hikayeyi anlatmaya devam etmeyi isteriz."

Bu yorum elbette bir duyuru yerine geçmiyor. Karar mekanizması Electronic Arts olduğu için yeşil ışık yakılmadığı sürece sıradaki oyunu görmemiz mümkün değil. Ancak çıkışıyla yayıncının PC platformunda en hızlı satan ve bunun yanında iki hafta içerisinde en hızlı satan dijital Star Wars oyunu olarak rekor kırması karşısında elbette yeşil ışık yakacaktır ama bunun için birazcık beklememiz gerekebilir.