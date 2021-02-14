Restoran ve Kafeler İçin Sağlık Bakanlığından Yeni Formül!

Restoran ve kafeler açılacak mı? Milyonlarca vatandaşın merak ettiği bu soru için Sağlık Bakanlığından çok yakında yanıt gelecek. Bakanlığın lokanta ve kafeler için yeni bir formül üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Restoran ve Kafeler İçin Ödül Formülü Devreye Girecek

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle lokanta ve kafeler çok uzun bir süredir kapalı durumda. Bu sebepten ötürü çok sayıda insan ekonomik yönde problem yaşıyor. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Sağlık Bakanlığı, uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranlar için yeni bir formül üzerinde çalışıyor.

Özgenç'in haberine göre yeni formülde yeni tip koronavirüs vaka sayılarının az olduğu il ve ilçelerde lokanta ve kafeler belirlenen kurallar çerçevesinde açılacak. Vaka ve ölüm sayılarının az olduğu il ve ilçelerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurullarının karar vereceği belirtildi. Ödüllendirme sistemiyle beraber vatandaşların yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine daha çok uyması hedefleniyor.

Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Tarihi Belli Oldu mu?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim uzun bir süredir uzaktan olarak devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin bir kısmı eğitim öğretimin uzaktan olarak devam etmesini ister iken bir kısmı ise yüz yüze eğitime geçilmesini istiyor. Sosyal medya platformlarında da bu durum, sık sık gündem oluyor.

Ülkemizde mutasyona uğrayan koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İngiltere varyantı şu ana kadar 238 vatandaşta görülürken Güney Afrika varyantı ise 20 vatandaşta tespit edildi. Mutasyonlu virüsler, normal koronavirüse kıyasla çok daha yüksek bulaşıcılık oranına sahip. Bu sebepten ötürü üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda acele edilmiyor.

Hürriyet'teki habere göre "Üniversiteleri mayısta açalım, ağustosa kadar açık kalsın" önerisi bulunuyor. Eğer bu öneri kabul edilirse üniversitelerde yüz yüze eğitim mayısta başlayabilir. Diğer öneri ise teorik derslerin çevrim içi, pratik derslerin ise yüz yüze olması şeklinde. Sunulan tüm önerilen tartışıldıktan sonra karar verileceği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan ödül formülü ve yüz yüze eğitim konularında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.