Restoran ve Oteller Ne Zaman Açılacak?

Türkiye, normalleşme sürecine girdi. 11 Mayıs tarihi itibarıyla AVM’ler, berber, kuaför ve güzellik salonları açıldı. Türkiye, normal hayata dönüyor! Peki, restoranlar ve oteller ne zaman açılacak? Otel ve restoran açılış tarihi belli oldu.

Restoranlar ve Oteller Ne Zaman Açılacak?

Türkiye koronavirüs ile mücadelede ilk dönemi tamamladı ve normalleşme sürecine girdi. İlk aşamada AVM’ler ile berberler, kuaförler, güzellik salonları açıldı. Havaların güzel olması sebebiyle restoran ve otellerin açılış tarihi de merakla bekleniyor. Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen hijyen genelgesini sağlayan otel ve restoranların 27 Mayıs yani Ramazan Bayramı sonrasında açılması bekleniyor.

Sabah Gazetesi’nden Betül Alakent’in haberine göre, otel ve restoranlar açılış için gün sayıyor. Yeni normal dönemde her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Önümüzdeki hafta içerisinde belli olması beklenen hijyen kurallarını sağlayan otel ve restoranlar 27 Mayıs’ta kapılarını açabilecek. Böylece 21 Mart’ta İçişleri Bakanlığı tarafından masa servis hizmeti yasaklanan ve sadece paket servis yapmalarına izin verilen restoranlar yeniden müşteri alabilecek.

Sertifika Alacaklar

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Sertifikasyon Programı hazırladı. Yeme-içme sektörüne de verilecek sertifikayı alan işletmeler bakanlığın sitesinden duyurulacak. Sertifikasyona göre restoranların uygulaması gereken kriterler şöyle: