Restoranlar koronavirüsün yayılmasını hızlandırıyor mu? New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüsün eyalette en çok hangi ortamlarda yayıldığına dair veriler paylaştı. Pazartesi gününden itibaren restoranların tekrar kapatılacağını duyuran Vali Cuomo tarafından paylaşılan veriler ile ilgili detaylar haberimizde.

Restoranlar Koronavirüsün Yayılmasını Nasıl Hızlandırıyor?

Restoranlar koronavirüsün yayılmasını daha hızlı hale getirdiği ortaya çıktı. New York Valisi Andrew Cuomo, COVID-19 salgınının son durumu ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında salgın hakkında oldukça önemli veriler paylaşan Vali Cuomo, Pazartesi gününden itibaren eyalette yer alan restoranların tekrar kapatılacağını duyurdu.

New York Valisi Cuomo, basın toplantısında COVID-19 salgınının eyalette nasıl yayıldığını gösteren ayrıntılı bir doküman paylaştı. Dokümanda yer alan veriler son üç ayda kaydedilen 46.000 vakadan elde edildi. Paylaşılan dokümandaki bilgilere göre restoranlar ve barlar eylül ayından kasım sonuna kadar kaydedilen yeni tip koronavirüs vakalarının yüzde 1,43’ünü oluşturuyor.

Restoranlar, yüzde 1,43 oran ile beraber COVID-19 salgınının yayılmasında en büyük katkı sağlayanlar listesinde beşinci sırada yer aldı. Restoranlar, özel toplantılara kıyasla COVID-19 vakalarındaki artışa büyük bir katkıda bulunmasa da Vali Cuomo, kapalı mekanda yemek yemeyi yasaklama ile ilgili olarak "gerçekten bir fark yaratabileceğimizi düşündüğümüz birkaç alandan biri" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüsün yayılmasına en büyük katkıda bulunan aktivitenin yüzde 73,84 oran ile özel toplantılar olduğu belirtildi. Bu kategoriye evde ve dışarıda insanların tanıdıkları ile buluşması giriyor. Listenin ikinci sırasında 7,81 oran ile sağlık kurumları yer alırken üçüncü sırada ise yüzde 2,02 oran ile üniversite öğrencileri bulunuyor. Paylaşılan listenin dördüncü sırasında yüzde 1,50 oran ile eğitimciler konumlanırken beşinci sırasında ise yüzde 1,43 oran ile restoran ve barlar yer alıyor.

Paylaşılan verilerin ilk sırasında yer alan aktivite, salgının yakın mesafede çok hızlı bir şekilde yayıldığını gözler önüne seriyor. Bu sebepten ötürü yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor. Ayrıca yeni tip koronavirüs salgını sürecinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamamız gerekiyor.