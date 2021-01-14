Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamınd kapatılan kafeler ve restoranların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu Üyesi tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. İkinci normalleşme ne zaman? Gelin detaylara yakından bakalım.

Restoranlar ve Kafeler Ne Zaman Açılacak?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. 15 Şubat'ta restoranlar ve kafeler açılacak iddiası ile ilgili açıklama geldi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizim öncelikle birkaç parametreyi birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bir an evvel kendimizi, kontrollü ve yeni normal kurallar çerçevesinde bir normale dönüşe hazırlamamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın okulları, gençlerimizin üniversiteleri ve ekonomik yaşamın devamı için aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Öncelikle bizim temel amacımız sağlık ve olmazsa olmazımız kayıplarımızı azaltmak. Ama hemen bunun arkasında bir planlamanın olması gerekiyor. O bakımdan aşılar çok önemli. Özellikle kayıplarımızı hızla azaltabilirsek, risk grubundaki büyüklerimizi aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz".

Türkiye'de Aşılama Başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında aşı olmasının ardından Bilim Kurulu üyeleri de sıra ile aşı oldu. Şu anda Türkiye'nin her tarafında sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı uygulanmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.