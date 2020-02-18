Retro Studios'a İki Yeni Çevre Tasarımcısı Katıldı

Retro Studios bünyesine yeni isimler katmaya devam ediyor. İki önemli isim daha stüdyoya katıldı.

Son dönemde bu stüdyoya birçok önemli ismin katıldığını görmüştük. Halo emektarı Kyle Hefley, iki yıllık boşluğun ardından geri dönen Donkey Kong Country: Tropical Freeze Baş Tasarımcısı Stephen Dupree ve Mirror's Edge: Catalyst ve Battlefield V Sanat Yönetmeni Jhony Ljungstedt, bu isimlerden birkaçı. Ancak halen Baş Animatör ve Kıdemli Tasarımcı dahil birçok pozisyon için geliştiriciye ihtiyaç duyuyorlar.

Yakın bir zaman önce yapılan duyuruya göre New Super Lucky's Tale tasarımcısı Mark Capers ve Crysis 3, DC Universe Online ve Eternal Darkness 2 tasarımcısı James Beech, artık Nintendo stüdyosunun bünyesindeler. Her iki isim de Retro Studios çatısı altında deneyimli oldukları tasarımcı pozisyonunda bulunacaklar. Detaylıca bahsetmek gerekirse, Çevre Tasarımcısı olarak görev yapacaklar.

Öte yandan yukarıda da bahsettiğim gibi geliştirici açısından halen fazlaca ihtiyaç olmasından dolayı ilerleyen zamanlarda bu stüdyoya daha fazla önemli ismin katılımını görebiliriz.

Retro Studios, Switch için Metroid Prime serisinin yeni oyunu Metroid Prime 4 üzerinde çalışıyor. Oyunun şimdilik bir çıkış tarihi bulunmuyor ama bünyeye katılan yeni isimler ile geliştirilme süreci hız kazanacaktır.