Retweet Etmek Artık Suça Ortaklık Olarak Sayılacak

Son günlerde artan sosyal medya paylaşımlarına ilişkin düzenlemelere bir yenisi daha ekleniyor. Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin almış olduğu yeni karar doğrultusunda suç teşkil eden tweet'leri retweet etmek de suç olarak sayılıyor.

Emsal kabul edilen karara göre söz konusu bir davada kendi hesabından başka bir hesaptan atılmış hakaret içerikli tweet'i retweet eden şüpheli kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı itirazda bulundu ancak 3. Sulh Ceza Hâkimliği itirazı reddetti.

Tweet'leri Retweet Etmek Artık Delil Neticesinde

Dosyanın incelenmesi sonucu bir kişi hakkında hakaret suçundan işlem yapılabilmesi için retweet etmiş olması da yeterli delil niteliği taşıdığı kararına varıldı. Kararda Cumhuriyet Savcısının, ihbar veya bir suçun işlendiği izlenimini veren bir durumu öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere işin gerçeğini araştırmaya başlayacağı ve toplanan delillerin, suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturması hâlinde iddianame düzenleyebileceğine yer verildi.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin paylaşmış olduğu karar metni şu şekilde: