Retweet Yapmaya Sektirme Denildi! İşte Türkçeleştirilen Sosyal Medya Kelimeleri

Sosyal medyada kullandığımız İngilizce kelimeler Türkçeleştirildi. Türk Dil Kurumu, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği masaya oturdu ve sosyal medyada sürekli kullandığımız İngilizce kelimelere karşılık Türkçe kelimeler buldu.
Sosyal Medyada Kullanılan Kelimeler Türkçeleştirildi
Retweet yapmak, stalk yapmak gibi pek çok kelimenin Türkçe karşılığını bulmak için alanında uzman olan kişiler beyin fırtınası yaptı. Düzenlenen çalıştayda 100'den fazla terime Türkçe karşılık bulmak için çalışıldı. Bazı yabancı kelimelere şu Türkçe karşılıklar önerildi:
- Re-Tweet (RT)/ Sektirme
- Binge Watch / Dizibitiren, Aralıksız İzlemek, Duraksız İzlemek
- Diss Atmak / Cevap Yollamak
- Stalker / Sanal Casusluk
- Influencer / Deneyimleyici
- Caps / Yazılı Resim, Resim Yorum
- Cyber Bot / Siber Can
- Teaser / Meraklandırıcı Video
- Caption / Resim Altı
Kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden yeni terimleri eleştirmeye başladı. Kullanıcılar Türkçeleştirilen kelimeleri sevmediklerini dile getirmekte.