Retweet Yapmaya Sektirme Denildi! İşte Türkçeleştirilen Sosyal Medya Kelimeleri

Sosyal medyada kullandığımız İngilizce kelimeler Türkçeleştirildi. Türk Dil Kurumu, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği masaya oturdu ve sosyal medyada sürekli kullandığımız İngilizce kelimelere karşılık Türkçe kelimeler buldu.

Sosyal Medyada Kullanılan Kelimeler Türkçeleştirildi

Retweet yapmak, stalk yapmak gibi pek çok kelimenin Türkçe karşılığını bulmak için alanında uzman olan kişiler beyin fırtınası yaptı. Düzenlenen çalıştayda 100'den fazla terime Türkçe karşılık bulmak için çalışıldı. Bazı yabancı kelimelere şu Türkçe karşılıklar önerildi:

Re-Tweet (RT)/ Sektirme

(RT)/ Binge Watch / Dizibitiren, Aralıksız İzlemek, Duraksız İzlemek

Diss Atmak / Cevap Yollamak

/ Cevap Yollamak Stalker / Sanal Casusluk

Influencer / Deneyimleyici

Caps / Yazılı Resim, Resim Yorum

Cyber Bot / Siber Can

Teaser / Meraklandırıcı Video

/ Meraklandırıcı Video Caption / Resim Altı

Kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden yeni terimleri eleştirmeye başladı. Kullanıcılar Türkçeleştirilen kelimeleri sevmediklerini dile getirmekte.