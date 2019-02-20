Reynmen, 120 Milyon İzlenen Şarkısını YouTube'dan Kaldırdı!

YouTube’da yayınladığı "Derdim Olsun" şarkısıyla izlenme rekorları kıran Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 120 milyon izlenmeye ulaşan şarkısını YouTube’dan kaldırdı!

Video paylaşım platformu YouTube’da 4 milyon abonesi bulunan Reynmen, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Sosyal medya fenomeninin bu denli gündem olmasının nedeni ise yakın bir zaman önce yayınladığı "Derdim Olsun" şarkısı.

Sadece 10 günde 74 milyon izlenmeye ulaşan klip, Türkiye'de en fazla beğenilen ve 24 saat içinde en çok izlenen klip olmayı başardı. Kısa zamanda ağızlara pelesenk olan şarkı hakkında onlarca yorum yapıldı. Kimisi beğendi, kimisi yerden yere vurdu. Hatta klibin 2011 yapımı Mahna Mahna Killer adlı bir kısa filmden çalıntı olduğu dahi iddia edildi.

Son olarak, bir televizyon programında şarkının izlenme sayısının gerçek olmadığı iddia edilmişti. Söz konusu iddiaya Instagram hesabı üzerinden cevap veren Reynmen, şarkıcı Gökçe Kırgız In konuştuğu anları paylaşarak alay etmişti.

Gelen tepkilerden bunalan Reynmen, 120 milyon izlenmeye ulaşan Derdim Olsun şarkısını YouTube’dan kaldırarak herkesi şaşırttı.

Konuya ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yapan sosyal medya fenomeni, "Ondan, bundan silindi diyorlar. Şarkıyı ben kaldırdım. 200 milyon dinlenen şarkım da olmasın. Hayatıma mal oldu, derdim oldu. İstemiyorum. Bugün buraya bu şarkıyla gelmedim, yarın da o şarkıyla var olmayız" ifadelerini kullandı.