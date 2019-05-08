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Reynmen'den "Derdim Olsun" İtirafı

Reynmen'den Derdim Olsun İtirafı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

Son olarak “Derdim Olsun” adlı şarkısıyla gündemi bir hayli meşgul eden Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, YouTube ve Spotify gibi dijital platformlarda rekor üstüne rekor kıran şarkısından bir kuruş bile kazanmadığını söyledi.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube’da 4,5 milyona yakın abonesi bulunan Yusuf Aktaş, ya da bilinen ismiyle Reynmen, klibi 195 milyon izlenmeye ulaşan “Derdim Olsun” şarkısıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen, bir takipçisinin, "Derdim Olsun şarkısından kazandığın paraları ne yaptın?"  sorusuna, “Derdim Olsun'dan bir kuruş bile kazanmadım” yanıtını verdi.

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Bağlı olduğu prodüksiyon şirketinin parayı kendisine vermemeyi tercih ettiğini söyleyen Reynmen, “Eğer parayı almış olsaydım LÖSEV’e bağışlayacaktım. 500-600 bin TL gibi bir para.. Nasip değilmiş, bir sonraki işlere inşallah”  dedi.

Reynmen, "Derdim Olsun" şarkısından tek bir kuruş dahi kazanmadığını söylese de, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, rekorları alt üst eden şarkısından 160-170 bin TL kazandığını açıklamıştı.

Derdim Olsun klibi, sadece 10 günde 74 milyon izlenmeye ulaşarak, Türkiye'de en fazla beğenilen ve 24 saat içinde en çok izlenen klip olmayı başarmıştı. Yayınlandığı anda Spotify’ın Türkiye listelerine de ilk sıradan giren şarkının, dijital müzik platformunda toplam 22 milyon 660 bin dinlenmesi bulunuyor.

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