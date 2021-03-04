Reynmen Hakkında Hapis İstemiyle İddianame Hazırlandı

Reynmen hakkında hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Sosyal medya fenomeni ünlü YouTuber Reynmen hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Reynmen Hakkında 4 Yıl 4 Ay Hapis İstemiyle İddianame Hazırlandı

Sputnik'in aktardığı habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş hakkında iddianame hazırlandı. Sunucu Bircan Bali'nin, Yusuf Aktaş aleyhine, hakaret edip tehditte bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu aktarılıyor.

Bircan Bali'nin dilekçesinde, Yusuf Aktaş'ın hakaret ve tehdit suçlarından yargılanmasını istediği söyleniyor. Yusuf Aktaş'ın 13 Ocak 2021'de Instagram üzerinden Bircan Bali'ye yönelik video ve yazılar paylaşarak, "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz." gibi ifadeler kullandığı aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

İddianamede, suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı ve Yusuf Aktaş'ın savcılık tarafından ifadesinin alındığı aktarılmakta.

Tarafların uzlaştırmacıyla görüştürüldüğü ancak uzlaşma sağlanamadığı bilgisine yer verilen iddianamede, Yusuf Aktaş'ın tehdit ve hakaret suçlarından 9,5 aydan, 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanması isteniyor.

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Reynmen Kimdir?

YouTube'da çektiği videolar ile ünlenen ve çıkardığı şarkılar ile gündemde olan Reynmen'in gerçek ismi Yusuf Aktaş. Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 yılında doğdu. Aktaş çekmiş olduğu videolar ile bir anda Türkiye gündemine girdi ve en çok takip edilen kişiler arasında yer almaya başladı.

2019 Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandıran Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurmuştu. "Melek" isimli şarkı ile sosyal medyada büyük ses getiren ünlü şarkıcı ve sosyal medya fenomeni çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Şu anda Reynmen'in Youtube kanalında 6 milyonun üzerinde abone bulunuyor.

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YouTube, son zamanlarda en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olmuştur. Temelde milyonlarca videoyu barındıran ve bunu kolayca izlememizi sağlayan YouTube, milyar dolarlık bir pazar yaratmayı da başarmıştır.