Reynmen'in İzlenme Sayıları Gerçek Değil İddiası

Son zamanlarda sosyal medya üzerinde en çok konuşulan isimlerden Reynmen hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Yayınladığı yeni şarkısıyla yüz milyonlarca kez izlenen Reynmen’in izleme sayılarının gerçeği yansıtmadığı dile getirildi.

25 Ocak 2019’da kendine ait YouTube kanalı üzerinden Derdim Olsun isimli şarkısına çektiği klibi yayınlayan Reynmen, izlenme rekorları kırmıştı. Bugün itibarıyla 120 milyona yakın izleme ile Türkiye’nin en çok dinlenen şarkılarından birinin altına imza atan Reynmen hakkında Kanal D ekranlarında ilginç bir iddia konuşuldu.

Gökçe Kırgız, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Reynmen'in Derdim Olsun şarkısının rekor kırması hakkında konuşan Kırgız, "Şarkının izlenme sayısına inanmıyorum" dedi. Program sırasında Gökçe Kırgız, "Reynmen'in şarkısının izlenme sayısına inanmıyorum. 5 günde 50 milyon izlenme oranı olmaz. Bunlar ajansla ilgili şeyler. Şarkı güzel mutlaka seveni vardır. Ama kimse bana 5 günde 50 milyon oldu ben starım lafları geçin bunları. İstesem ben de yaptırırım. Ben bu fenomenlere inanmıyorum. Şarkısı güzel ama o şarkının hakkı 5 günde 50 milyon değil. İşi bilen biri olarak ben yemiyorum. Ben hatalıysam özür dileyeceğim.” açıklamasını yaptı.

İddialara Instagram hesabı üzerinden cevap veren Reynmen, bahsilenlerin gerçek olmadığını alaycı bir dille ele aldı. Bunun üzerine ünlü Youtuberın takipçileri, Gökçe Kırgız’ı yorum yağmuruna tuttu.