Reynmen'in Yeni Şarkısı Ela, Spotify Rekoru Kırdı

Bu yılın başlarında yayınladığı Derdim Olsun şarkısı ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Yusuf Aktaş, ya da bilinen ismiyle Reynmen, yeni parçası Ela ile dijital müzik platformu Spotify’da tüm zamanların Türkiye günlük dinleme rekorunu kırdı.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube’da 5 milyonu aşkın abonesi bulunan Reynmen, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Ela şarkısı ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Spotify’ın Türkiye listelerine ilk sıradan giren şarkı, tüm zamanların Türkiye günlük dinlenme rekorunu kırmayı başardı. Aynı zamanda, bugüne kadar Global Top 200 listesine giren ilk Türkçe şarkı olan Ela, 6 milyon 636 bin dinleme rakamıyla Hot Hit Türkiye listesindeki birinciliğini kimseye kaptırmamakta ısrarlı görünüyor.

Reymen’in büyük ses getiren yeni şarkısının klibi, 10 dakikada yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaşarak rekor kırmıştı. Daha önce YouTube’da ilk gün en çok izlenme rekoru, 19 yaşındaki pop yıldızı Aleyna Tilki’ye aitti.

Sosyal medya fenomeninin bir önceki müzik klibi olan Derdim Olsun, sadece 10 günde 74 milyon izlenme almış ve tekrar edilmesi çok zor bir başarıya imza atmıştı. Şu anda YouTube’da 226 milyon izlenmesi bulunan şarkı, Spotify’da ise 27 milyondan fazla kez dinlenmiş durumda.

Ela'nın ise an itibarıyla YouTube'da 44 milyon izlenmesi bulunuyor.

Unutmadan, Reynmen'in yeni şarkısının klibini de şuraya bırakalım.