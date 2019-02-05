Reynmen, Klibinin Çalıntı Olduğu İddialarına Cevap Verdi

Yayınladığı ‘Derdim Olsun’ klibi ile YouTube rekorlarını altüst eden Yusuf Aktaş, diğer adıyla Reynmen, klibinin Mahna Mahna Killer adlı kısa filmden çalıntı olduğu iddialarına cevap verdi.

Video paylaşım platformu YouTube’da 3,7 milyon abonesi bulunan Reynmen, ‘Derdim Olsun’ şarkısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Öyle ki, sadece 10 günde 74 milyon izlenmeye ulaşan klip, Türkiye'de en fazla beğenilen ve 24 saat içinde en çok izlenen klip olmayı başardı. Spotify’ın Türkiye listelerine de ilk sıradan giren şarkı, 7 milyon 514 bin dinlemeyle birinci basamaktaki yerini koruyor.

Her geçen gün daha fazla izlenen klip hakkında onlarca yorum yapıldı. Kimisi beğendi, kimisi yerden yere vurdu. Hatta klibin 2011 yapımı Mahna Mahna Killer adlı bir kısa filmden çalıntı olduğu dahi iddia edildi.

Reynmen'in Derdim Olsun klibi ve Mahna Mahna Killer kısa filmi

Klibini çevreleyen ‘çalıntı’ iddiaları üzerine Instagram hesabından bir açıklama yapan Reynmen, şöyle konuştu:

“Bu durum aynısı Voyovoy’da da yaşadım ve şarkıyı direk şarkının sahibiyle yapıp açıklama kısmında kendisine yer vermeme rağmen yaşadım. O yüzden bu duruma alışığım ben. Arkadaşlar alınan o planlar olağanüstü planlar planlar değil. Öznel bir bakış açısı var. Yerde sürüklenen bir adam var. Ve siz bunu benim inkar edeceğimi sanıyorsunuz. Hayır ben bunu zaten günler öncesinden zaten açıkladım. Bunu tüm klibe falan mal etmeyin”

Klipteki hikayenin söz konusu kısa filme göre şekillenmediğini söyleyen Reynmen, zaten varolan bir hikayenin kısa filmdeki kamera açılarıyla daha güzel bir hale getirilmeye çalışıldığını ve çok beğendiği için kendi klibinde kullanmak istediğini belirtti.

“Ne kadar konuşursanız konuşun. Bu şarkının 10 günde 70 milyon olduğu gerçeğini değiştirmiyor değil mi?” diyen YouTuber, “İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayansa çamur atar. Peki Reynmen ne yapar? Milletin hakkını gasp eder” ifadelerini kullandı.

Reynmen'in 'Derdim Olsun' Klibi ve hemen altında da Mahna Mahna Killer kısa filmi...