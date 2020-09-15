Reynmen Koronavirüse Yakalandı! İşte Açıklama

YouTube'da çektiği videolar ile ünlenen ve çıkardığı şarkılar ile gündemde olan Reynmen, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Reynmen resmi Instagram üzerinden açıklama yaptı. İşte detaylar.

Reynmen Koronavirüse Yakalandığını Açıkladı

Reynmen koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını takipçileri ile paylaştı. Reynmen Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Evdeyim, karantinadayım, hiçbir yere çıkmıyorum, kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar da temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip kendileri de testlerini yapsınlar."

Koronavirüste Son Durum

15 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 294.620 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.186'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.327 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 261.260 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.